Wahlkampf in der Berliner SPD „Habe mich gewundert, dass Stimmen laut wurden, die die Gebührenfreiheit quasi abschaffen wollen“

Herr Saleh, Sie sind seit über zwölf Jahren Fraktions-, seit über drei Jahren Landesvorsitzender der Berliner SPD. Nun versprechen ausgerechnet Sie der Partei einen Neuanfang. Warum sollen Ihnen die Mitglieder das abnehmen?

Saleh: Die SPD ist in ganz Deutschland und Europa in einer schweren Situation. Die Wahlergebnisse in den vergangenen Jahren haben mich wirklich sehr bewegt. Die Menschen haben aktuell kein Grundvertrauen in die Sozialdemokratie. Das müssen wir ändern. Zurzeit haben wir viele Krisen. Ich glaube, dass der Wandel, der damit verbunden ist, viele Menschen überfordert. Die Sozialdemokratie hat die Aufgabe, darauf eine Antwort zu geben. Gemeinsam mit Luise möchte ich diesen Weg gehen.