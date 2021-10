Grüne begrüßen weitere Sondierungen mit SPD und Linken

Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat die Ankündigung weiterer Sondierungen mit SPD und Linken begrüßt. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir einen großen Schritt weiter sind“, sagte Jarasch am Donnerstag in Berlin und zeigte sich zuversichtlich, gemeinsam mit den bisherigen Koalitionspartnern eine Regierung bilden zu können. „Die nächsten Jahre entscheiden über die Zukunft von Berlin“, sagte Jarasch mit Blick auf die Themen Klimawandel und Wohnungsnot in der Stadt. Sie kündigte an, die nächste Regierung werde sich am Umgang mit der Klimakrise wird messen lassen müssen.

Besonderes Lob hatte Jarasch für Franziska Giffey, Spitzenkandidatin der Berliner SPD und designierte Bürgermeisterin der Stadt, übrig. „Ich habe hohen Respekt vor der Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit, mit der Giffey die Dinge angeht“, sagte Jarasch und erklärte: „Wir haben eine echte Chance, den Neustart hinzubekommen.“ Das sich abzeichnende Bündnis aus SPD, Grünen und Linken bezeichnete Jarasch als „ökosoziale Koalition“, die „loyal, kooperativ und verlässlich“ zusammenarbeiten wolle.

Für die Grünen erfüllt sich mit der absehbaren Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linken ein schon vor der Wahl geäußerter Wunsch. Die Partei hatte von Beginn an auf eine Fortsetzung des Bündnisses hingearbeitet und dies – genau wie die Linke – immer wieder deutlich gemacht. Die SPD unter Giffey wiederum hatte zuletzt deutliche Signale erst in Richtung CDU und FDP, schließlich in Richtung einer Ampel-Koalition unter Einbindung der FDP gesendet. Auch aufgrund dessen zeigten sich die Grünen am Donnerstag vor allem eines: erleichtert.