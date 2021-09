Na, was bedeutet denn jetzt, nach den Wahlen, dieses Ganz-sicher-und-ganz-sauber-Berlin, von dem im Wahlkampf so viel die Rede war? Mehr Unterstützung für Initiativen, die ihren Kiez pflegen, statt deren Arbeit bürokratisch auszubremsen? Sicherheit für Kinder auf dem Schulweg, zu Fuß und mit dem Fahrrad? Für ältere Menschen, die genauso mobil sein wollen wie jüngere? Ein Innensenator, der solche Themen nicht länger aussitzt und für Gedöns hält, sondern seine Zuständigkeit für die Polizei nutzt, um das Berliner Laissez-Faire gegenüber Rasern und Rücksichtslosparkern zu beenden?

Das wären einige Fragen, die mir aus Kiezsicht zum Berliner Wahlergebnis einfallen. Wenn die plakative Losung „Sichere Kieze, saubere Stadt“ den Erfolg gebracht hat – was ich für plausibel halte –, dann muss sich die siegreiche SPD-Kandidatin Franziska Giffey daran messen lassen.

Zweiter Sieger, stark vor allem in den Bezirken, sind die Grünen. Der Wunsch nach Verkehrswende, Klimaschutz, mehr Grün im Kiez scheint hier ausschlaggebend, zumal diese Erfolge teils auf Kosten der SPD gehen – gegen deren Landestrend. Doch auch die Grünen müssen künftig mehr umsetzen, nach all dem Planen und Prüfen endlich auch liefern.

