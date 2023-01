Wahrzeichen bröckelt 30 Meter hohe Gerüste am Rathaus von Berlin-Spandau

Das Rathaus von Berlin-Spandau ist gut 100 Jahre alt und ein böser Sanierungsfall – sieht man jeden Tag an den Schutzplanen, die die bröckelige Turmspitze umhüllen. Doch es kommt noch viel sichtbarer. Über diese Pläne berichtet jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau, dessen aktuelle Ausgabe hier erhältlich ist: tagesspiegel.de/bezirke.

Im Frühling 2023 wird das südliche Dach am Bahnhof geöffnet und das halbe Rathaus massiv eingerüstet. Das geht aus ganz neuen Bauplänen hervor, mit denen Gebäudestadträtin Carola Brückner, SPD, jetzt Firmen sucht. Hier ein Blick in die aktuellen zwei Baupläne.

30 Meter hohe Gerüste werden laut den Plänen aufgestellt. Am Boden entstehen massive Fußgängertunnel, damit niemandem Baumaterial auf den Kopf fällt. Eine Fahrspur in der Straße Stabholzgarten fällt weg; offenbar auch eine BVG-Spur am Altstädter Ring direkt vor dem Rathaus. Und was soll das alles?

„Das Ziel des Bauvorhabens ‚Rathaus Spandau – Sanierung südliches Dach‘ ist die Sanierung der Dachkonstruktion im 3. und 4. OG des denkmalgeschützten Rathauses sowie der Ausbau der Dachräume im 4.OG zu Büros“, heißt es in der Ausschreibung an die Firmen.

75 Millionen Euro müssten ins Rathaus investiert werden

Sims (seit 2021) und Fahnenmast (seit 2020) sind sowieso schon lange kaputt und müssen saniert werden. 2022 wurde geplant, 2023 soll dafür der Bauauftrag rausgehen, so Brückner. Ein neuer Fahnenmast wurde zwar geplant, aber dafür fehlt das Geld. Wichtiger ist die Sanierung, damit die Gefahrenstelle beseitigt wird: 40 Prozent des Betons am Turmgesims müssten erneuert werden.

Gespött der Nachbarbezirke. CDU über den kaputten Turm

Durch das Gerüst an der Turmspitze sei Spandau bereits „Gespött der Nachbarbezirke“, schimpfte die CDU im Herbst. Konter der Bürgermeisterin Brückner: „Im Rahmen einer Abwägung Gespött versus Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger geht letzteres vor.“ Das Gerüst diene der Sicherheit, damit niemandem der Beton auf den Kopf fällt..

Der früher zuständige Stadtrat Andreas Otti, AfD, hat in seiner Amtszeit 2019 von 75 Millionen Euro gesprochen, die ins Rathaus investiert werden müssten („Vieles ist marode: Technik, Dach, Brandschutz, Barrierefreiheit. Wir haben nur einen richtigen Fahrstuhl....“). Hier die ganze Geschichte im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Andere Studien kamen auf 70 Millionen Euro.

Für die Sanierung stehen dem Rathaus aber nur 20 Millionen Euro zur Verfügung durch Landesgelder. Das Bezirksamt benötigt zudem Geld für einen 50-Mio-Neubau neben dem Bahnhof Spandau, um so aus teuren Mietverträgen rauszukommen.

