Landesgartenschau in Beelitz bleibt Montag geschlossen - Bürgermeister widerspricht Landrat Die Landesgartenschau (Laga) in Beelitz bleibt am Montag wegen des Waldbrandes geschlossen. Das sagte der Bürgermeister von Beelitz, Bernhard Knuth (parteilos), am späten Sonntagabend den PNN. Der Haupteingang zur Laga liege direkt an der Einsatzzentrale, von wo der Löscheinsatz koordiniert wird. „Da brauchen wir Bewegungsfreiheit, da stören Tagestouristen“, so Knuth.

Die Einschätzung von Mittelmark-Landrat Marko Köhler (SPD), dass die Lage in Beelitz „außer Kontrolle“ sei, teile er nicht. „Ich will die Situation nicht herunterspielen, aber seit mehreren Stunden wird das Feuer vor Beelitz gehalten, es hat sich nicht weiter ausgebreitet“, sagte Knuth, deshalb könne man derzeit nicht von einer unkontrollierten Lage sprechen. „Die Einsatzkräfte leisten Übermenschliches und die Stadt ist vorbereitet“ , sagte der Bürgermeister. Allerdings könne niemand sagen, wie sich die Situation in der Nacht entwickle, das hänge vom Wind ab, zudem seien die Löscharbeiten bei Dunkelheit erschwert. „Ich bete und hoffe, dass es nicht schlimmer wird“, so Knuth. (Marion Kaufmann)