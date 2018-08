Woidke schließt Brandstiftung nicht aus Selbst Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schließt vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. „Das LKA ermittelt“, sagte er am Sonntagabend dem Tagesspiegel: „Es gibt Vermutungen, aber noch keine Beweise. Außerdem hat die Brandbekämpfung Vorrang – es wird möglicherweise also noch dauern, bis Ermittlungsergebnisse vorliegen.“

Woidke hatte sich am Sonntag, wie schon am Tag zuvor, selbst ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. Er dankte erneut den inzwischen mehr als 3000 Einsatzkräften aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin, die bislang bei Treuenbrietzen im Einsatz waren und das Feuer unter Kontrolle brachten, auch wenn es noch nicht endgültig gelöscht sei.





Auch Bundeswehr und Bundespolizei hätten sehr geholfen, sagte Woidke, der die Situation als „einmalig in der Geschichte Brandenburgs“ bezeichnete: „Wir hatten zwar in den 90er Jahren schon größere Waldbrände. Aber die waren nicht so gefährlich, haben nicht Menschen und Ortslagen so akut bedroht. Außerdem können wir angesichts der extremen Trockenheit nicht davon ausgehen, dass das alles schon vorbei ist.“ Schon deshalb unterstütze er den Vorschlag von Albrecht Broemme.