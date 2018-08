Der Großbrand bei Treuenbrietzen war am Wochenende schon unter Kontrolle, da schien die „Botschaft“ endlich auch im Bund anzukommen. Vielleicht lag es auch daran, dass man den Brand bis Berlin riechen konnte und – man denke nur an die Wölfe oder die braune Spree – manche Phänomene bekanntlich erst wahrgenommen werden, wenn sie sich der Hauptstadt nähern. Jedenfalls besuchte der Parlamentarische Staatssekretär des Bundeslandwirtschaftsministeriums, Hans-Joachim Fuchtel, den Einsatzort in Treuenbrietzen und gab kurz darauf eine Erklärung heraus. Bundesministerin Julia Klöckner und er seien sehr „besorgt über die Schäden, die die extreme Trockenheit auch in den Wäldern und in der Forstwirtschaft verursacht haben“. Die Großfeuer stellten noch „eine zusätzliche Herausforderung“ dar.

Tatsächlich gab es in diesem Jahr allein in Brandenburg mehr als 420 Waldbrände, etwa 1350 Hektar waren davon betroffen. Umso wichtiger ist die Frage, ob das wirklich nur am Klima liegt oder ob in manchen Fällen Brandstiftung die Ursache ist. Genauer gesagt: vorsätzliche und nicht etwa fahrlässige Brandstiftung.

Löscheinsatz am Straßenrand. Noch ist die Gefahr in den Wäldern zwischen Jüterbog und Treuenbrietzen nicht gebannt. Foto: Christian Pörschmann/dpa

Dass sich dieser Verdacht bei den sehr nahe gelegenen Feuern um Treuenbrietzen und Jüterbog regelrecht aufdrängt, steht außer Frage. Zumal am Sonntag ein weiteres Feuer östlich von Jüterbog aufflammte, wie der Brandenburger Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel dem Tagesspiegel bestätigte. Bereits am Freitag hatte es in der Nähe gebrannt, und am Sonnabend war bei Beelitz-Heilstätten, ebenfalls nicht allzu weit entfernt, ein Feuer ausgebrochen, das wie berichtet schnell gelöscht werden konnte.

Spielt da etwa jemand Katz und Maus mit den Feuerwehrleuten? Sowohl der brandenburgische Innenminister KarlHeinz Schröter als auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) hatten vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei ermittelt, es sei allerdings unwahrscheinlich, dass entsprechende Ergebnisse noch am Sonntag bekanntgegeben würden, sagte der Sprecher des Brandenburger Innenministeriums, Lothar Wiegand. Er bestätigte auch einen erneuten Munitionsfund bei Treuenbrietzen. „Es handelt sich wohl um eine alte Granate aus dem Zweiten Weltkrieg“, sagte er. Der Kampfmittelräumdienst des Landes sei vor Ort, um die gefährliche Munition zu entschärfen. Durch den Brand war bereits mehrfach Munition auf dem Areal hochgegangen.

Am Sonntagnachmittag machte sich Ministerpräsident Dietmar Woidke vor Ort erneut ein aktuelles Bild von der Lage. Die entspannt sich zwar weiter, die Schäden, die Feuer und Trockenheit in den Wäldern angerichtet waren, werden aber erst sehr viel später vollständig zu ermessen sein. Besonders, weil bereits im Vorjahr Millionen Bäume durch mehrere schwere Stürme umfielen oder gefällt werden mussten. So langsam muss man sich wohl tatsächlich Sorgen um Brandenburgs Wälder machen.

