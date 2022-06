Der am Freitag ausgebrochene Waldbrand bei Treuenbrietzen in Brandenburg ist am Sonntag erneut außer Kontrolle geraten. Die aufkommenden Winde haben die Flammen weiter entfacht. Die Behörden haben die Dörfer Frohnsdorf, Tiefenbrunnen und Klausdorf evakuiert, nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark waren davon 620 Menschen betroffen.

Nachdem zunächst 60 Hektar Wald gebrannt hatten, stand am Sonntag ein rund 200 Hektar großes Kiefernwaldstück in Flammen. Löschhubschrauber der Bundeswehr unterstützen bei der Brandbekämpfung. Der Landkreis wurde am Sonntag doppelt getroffen: Einige Kilometer weiter nördlich, vor den Toren Potsdams, brach am Sonntag bei Beelitz-Heilstätten ein weiterer Großbrand aus, die Flammen schlugen dort – ebenfalls angetrieben vom Wind – meterhoch.

Von den Seen rundherum, an denen sich die Ausflügler tummelten, waren die massiven Rauchwolken zu sehen. Am Abend meldete der Landkreis, dass bei Beelitz 140 Hektar Wald in Flammen stünden. Die Stadt Beelitz begann am Abend ebenfalls mit Evakuierungen. (Alexander Fröhlich, Lisa Genzken)