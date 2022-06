Die vom Waldbrand in Treuenbrietzen nahe Berlin betroffene Fläche hat sich in der Nacht zum Sonntag ausgedehnt. „Ein Hubschrauber hat die Fläche vermessen. Es sind jetzt etwa 100 bis 110 Hektar betroffen. Das Feuer hat sich in Richtung Osten/Südosten ausgedehnt“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagmorgen. Die Stärke der Flammen habe jedoch abgenommen. Am Freitag war ein Waldbrand auf etwa 60 Hektar entstanden, am Samstag waren es zwischenzeitlich noch gut 40 Hektar

Die Bundesstraße 102 markiert demnach eine Grenzlinie, die von der Feuerwehr verteidigt wird. Der Brand habe sich nicht über die gesperrte Straße hinweg ausbreiten können. Sorge bereite den Einsatzkräften die Wettervorhersage für Sonntagnachmittag. „Es könnten Böen und Wind auftreten“, erklärte der Sprecher. Die Telekom wolle mit einem mobilen Sendemast die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften verbessern, hieß es.

Die Löscharbeiten gestalten sich überaus schwierig, berichtet der RBB. Das betroffene Waldstück sei munitionsbelastet und könne von Einsatzkräften nicht sicheren Fußes betreten werden. Bereits am Freitag seien Detonationsgeräusche aus den Flammen heraus zu hören gewesen.

Der Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark habe den Katastrophenfall ausgerufen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle der Feuerwehr in Brandenburg an der Havel. Dem RBB zufolge sind Evakuierungen vorerst aber nicht notwendig.

Der Landkreis hatte am Samstag mitgeteilt, aufgrund der zunehmenden Rauchentwicklung bestehe die Möglichkeit, dass aus Vorsichtsgründen die Einwohner:innen Tiefenbrunnens vorübergehend evakuiert werden müssten.

Die aktuellen Windverhältnisse hätten zu einer Ausweitung des Einsatzgebietes geführt, hieß es. Auch die Bundeswehr unterstützt die Brandbekämpfung seit Samstagabend mit Löschflügen.

Der Landkreis habe einen entsprechenden Amtshilfeantrag gestellt, teilte die Luftwaffe über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Beteiligt sind auch Soldat:innen des Kreisverbindungskommandos Potsdam-Mittelmark.

Beim Kampf gegen das am Freitagabend ausgebrochene Feuer hatte es am Samstag zunächst nach einem Erfolg ausgesehen. Das Feuer konnte von zweiweise 60 Hektar auf 42 Hektar eingedämmt werden, wie Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter des Landes Brandenburg, auf Anfrage am Samstagvormittag erklärt hatte.

Eine Brandschutzeinheit aus dem Havelland mit 200 Kräften sei am Vormittag zur Entlastung der Feuerwehrleute vor Ort eingetroffen, sagte Engel. Ab Mittag sollte ein Löschhubschrauber zur Unterstützung der Brandbekämpfung aus der Luft eingesetzt werden.

Weil die Hubschrauber auch Wasser aus dem Baggersee entnehmen sollten, warnte die Gemeinde mögliche Badegäst:innen davor, sich gleichzeitig im Wasser aufzuhalten. Der Waldschutzbeauftragte Engel hatte zudem schon am Morgen gewarnt, dass Windböen das Feuer auch wieder entfachen könnten.

Brandenburger Feuerwehren sind am Samstag zu weiteren Bränden aufgrund von Trockenheit ausgerückt. So gerieten rund 160 Kubikmeter Kompost in Jühnsdorf (Teltow-Fläming) in Brand, teilte die Leitstelle der Feuerwehr Brandenburg/Havel mit. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht, sagte der Sprecher. Nachkontrollen würden aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

In Lüdendorf bei Treuenbrietzen gerieten drei Hektar Wald in Brand. In Radeland, einem Ortsteil der Stadt Baruth/Mark, brannte ebenfalls der Wald. Kurz vor der Siedlungsgrenze konnte das Feuer gestoppt werden, hieß es.

Auch im Bereich Altes Lager, einem Ortsteil der Gemeinde Niedergörsdorf, wurden Feuerwehrleute zu einem Brand gerufen. Auch dieser Brand sei unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten aber an, sagte der Sprecher.

Rauch steigt in einem Waldstück im Ortsteil Frohnsdorf auf. Dort bekämpfen zahlreiche Feuerwehren aus der Region seit... Foto: Paul Zinken/dpa

Die Löscharbeiten in Frohnsdorf werden erschwert, da es sich bei der Waldfläche auch um Kampfmittelverdachtsgebiet handelt. Am Samstag galt landesweit die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe 5. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat die Einsatzleitung übernommen.

Auch in der Nacht waren zahlreiche Einsatzkräfte aus der Region vor Ort gewesen, auch die Feuerwehr Potsdam rückte aus, die Wasserwerfer der Brandenburger Polizei wurden eingesetzt. "Vielen Dank an alle Hilfsorganisationen, die bei diesen hohen Temperaturen über ihre Grenzen gehen", schrieb der Katastrophenschutz des Landkreises bei Facebook. Und: "Wir befinden uns derzeit zum Waldbrand an derselben Stelle wie auch 2018. Danke an die Einwohner, die uns hier fleißig unterstützen."

Am Freitag waren bereits 380 Kräfte im Einsatz gewesen. Eine massive Rauchwolke sei bis in den Süden Brandenburgs zu sehen, sagte Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter des Landes Brandenburg.

Der Einsatz der Feuerwehrleute könnte schwierig werden, da es sich auch um Fläche im Kampfmittelverdachtsgebiet handele. Foto: dpa / Jörg Carstensen

Der Katastrophenschutz bat die die Bevölkerung am Freitag, im Gebiet um Treuenbrietzen, Linthe und Niemegk, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kreissprecherin sagte, die Lage sei dynamisch. „Der Wind dreht sich, es ist wieder sehr trocken“, sagte Metzler. Bislang seien aber keine Ortschaften in Gefahr, betonte sie.

2018 hatten in Treuenbrietzen mehrere Tage lang Flammen in dem Waldstück südwestlich von Berlin gewütet. Damals waren rund 400 Hektar Wald zerstört worden.

Aufgrund des Großbrandes mussten mehr als 500 Menschen die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen verlassen. (Tsp, dpa)