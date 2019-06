Erneut ist es in Berlin zu einem Waldbrand gekommen: An der Havelchaussee in Grundwald stehen am Montag rund 20.000 Quadratmeter Unterholz in Flammen. Die Alarmierung sei gegen 12.30 Uhr eingegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher. 50 Einsatzkräfte aus Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sind vor Ort und haben die Brandbekämpfung eingeleitet.

Die Wasserversorgung sei hier erschwert, da die Einsatzkräfte das Löschwasser über eine längere Wegstrecke vom Hydranten zum Brandherd leiten müssen, so der Sprecher.

Laut Polizei ist die Straße derzeit zwischen Angerburger Straße und Kronprinzessinnenweg/Spinnerbrücke gesperrt. Die BVG-Buslinie 218 wird zwischen den Haltestellen Wannseebadweg und Schildhorn umgeleitet.

Die Havelchaussee verläuft am östlichen Ufer der Havel und verbindet die Ortsteile Wilhelmstadt, Charlottenburg und Grunewald.

Im April hatte die Feuerwehr bereits wegen anhaltender Hitze vor erhöhter Waldbrandgefahr gewarnt, wiederholt hatte es in Berlin Feuer gegeben, unter anderem am Wannseebadweg. Auch die Brandenburger Feuerwehr warnt derzeit vor erhöhter Waldbrandgefahr, vor allem im Süden der Mark mussten Löschkräfte in den letzten Tagen mehrfach ausrücken.