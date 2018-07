Bei Fichtenwalde in Brandenburg stehen seit Donnerstagmittag 50 Hektar Wald in Flammen. Davon ist der Verkehr rund um das Autobahndreieck Potsdam betroffen, was zu größeren Behinderungen im Raum Berlin führt. Zwei Autobahnabschnitte sind inzwischen gesperrt: die A9 zwischen Beelitz und dem Dreieck Potsdam vollständig, die A10 in Richtung Potsdam.

Eine Evakuierung des Ortes Fichtenwalde soll es indes vorerst nicht geben, wie die Feuerwehr Fichtenwalde via Facebook mitteilt. (Tsp)