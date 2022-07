Nach dem Ausbruch eines Waldbrandes in der Lieberoser Heide hat der Einsatz der Feuerwehr auch in der Nacht zu Donnerstag angedauert. Nach Angaben der Regionalleitstelle Lausitz befanden sich am Morgen 172 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Für den Tag ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften geplant. Neben zwei Bundespolizei-Hubschraubern sollen zwei weitere Hubschrauber der Bundeswehr die Einsatzkräfte vor Ort beim Löschen unterstützen. Eine zusätzlich angeforderte Einsatztruppe aus Potsdam-Mittelmark soll helfen.

Derzeit sind 86 Hektar von dem Feuer betroffen. „Die aktuelle Lage ist stabil, es kam zu keinen weiteren Ausbreitungen in der Nacht“, erklärte eine Sprecherin des Landkreises Dahme-Spreewald am Morgen. „Der Boden ist immer noch sehr heiß, jedoch gibt es kaum noch offene Flammen.“

In Brandenburg hat es morgens leicht zu regnen begonnen, zudem begünstigen niedrige Temperaturen die Löscharbeiten. „Der Regen soll über den Tag stärker werden, ob die Mengen ausreichen, lässt sich schwer einschätzen. Wir gehen jedoch von aus, dass sich die Lage zu Freitag hin verbessern wird“, teilte die Feuerwehr Lausitz am Morgen mit.

Im Bereich Schlaubetal und Eisenhüttenstadt kommt es zu zunehmender Rauchentwicklung und deshalb auch zu Geruchsbelästigung. Es bestehe aber keine Gefahr für die Anwohner, so die Feuerwehr.

Am Mittwoch waren es nach Angaben des Landkreises Dahme-Spreewald 66 Hektar Wald vom Brand betroffen, das entspricht etwa 90 Fußballfeldern. Die Sprecherin des Kreises sagte: „Regen würde helfen“. Am Mittwoch habe es in dem Gebiet keinen Niederschlag gegeben.

Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der andauernden Trockenheit und der Altlasten im Boden schwierig. Die Einsatzkräfte können das Gebiet nicht betreten, da es mit Munition belastet ist. Schon in den Jahren zuvor hatten große Waldbrände in dem Naturschutzgebiet und ehemaligen Truppenübungsplatz gewütet.

Die Polizei prüft auch, ob der Waldbrand durch fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung entstanden sein kann. Konkrete Erkenntnisse dazu gebe es nicht, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Süd.

„Die Lage hat sich im Laufe des Tages dynamisch entwickelt. Schwierigkeiten macht uns der drehende Wind und die anhaltende Trockenheit. Auch die Wegbeschaffenheit wird immer schwieriger“, sagte Kreisbrandmeister Christian Liebe am Dienstagabend.

Nach dem Ausbruch des Waldbrandes in der Lieberoser Heide im Südosten Brandenburgs hatte sich die Feuerwehr auf einen länger anhaltenden Einsatz eingestellt. Liebe sagte am Dienstag, die Brandbekämpfung werde nach seiner Einschätzung mindestens noch bis Mittwoch dauern. Regen sei erst für Donnerstag angesagt.

Am Dienstagvormittag hatte die Einsatzleitung noch von einem 13 Hektar großen Brandgebiet gesprochen. Landrat Stephan Loge, der sich selber ein Bild von der Lage machte, sagte: „Erfahrungen der letzten Jahre zeigen uns, dass das Feuer durch die Unwägbarkeiten und die hohe Trockenheit heimtückisch ist.“

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in der Lieberoser Heide loderte ein Feuer Ende Juni 2019 auf 100 Hektar. Es dauerte eine Woche, bis der Brand gelöscht war. Die Gefahr dort bleibt bei der großen Trockenheit und den derzeitigen Temperaturen hoch. Derzeit gilt im Kreis Dahme-Spreewald die Waldbrand-Warnstufe 4 - die zweithöchste.

Brandenburgs Forstschutzminister fordert mehr Laubbäume

Angesichts der Waldbrände in Brandenburg forderte Forst- und Klimaschutzminister Axel Vogel (Grüne) einen schnelleren Umbau des Waldes mit deutlich mehr Laubbäumen. Noch immer gebe es 80 Prozent Kiefernwälder. "Laubbäume reinbringen ist das Gebot der Stunde", sagte Vogel am Dienstag im RBB-Inforadio.

600.000 Hektar Nadelwald müssten insgesamt umgebaut werden, gerade seien es aber weniger als 5000 Hektar pro Jahr. Das reiche nicht. Der Umbau müsse wegen des Klimawandels innerhalb einer Generation geschafft werden, sagte Vogel. "Sonst haben wir vielleicht bald keine Wälder mehr in Brandenburg." Insgesamt hat Brandenburg mehr als eine Million Hektar Waldflächen.

In der Nähe brennt es nun: ein Feuerwachturm des Landesbetriebs Forst Brandenburg bei Lieberose. Foto: dpa/Patrick Pleul

Vogel sprach vom derzeit vierten Dürrejahr innerhalb von fünf Jahren. Bisher seien schon 755 Hektar Wald abgebrannt, aber man stehe erst am Anfang der Waldbrandsaison. 80 Prozent der Brände entstünden durch Menschen, etwa durch Zigaretten oder auch Brandstiftungen. Inzwischen habe man aber das Meldewesen verbessert, die meisten Brände würden schnell entdeckt und blieben daher sehr klein.

Moor-Experte: Der Waldbrand „tut mir in der Seele weh“

Der Geschäftsführer der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, Andreas Meißner, befürchtet durch den Waldbrand in der Lieberose Heide dauerhafte Schäden für schützenswerte Tiere und Pflanzen. „Das, was dort passiert, tut mir in der Seele weh“, sagte der Moor-Experte der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Es gingen Lebensraum für seltene Pflanzen und Tierarten sowie Jahrhunderte alte Moor-Geschichte verloren. „Das ist ein absolut schmerzlicher Verlust auch für mich persönlich.“

Die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg sichert nach eigenen Angaben vier ehemalige Truppenübungsplätze für den Naturschutz, unter anderem eine 3150 Hektar große Fläche in der Lieberose Heide, wo es in einem Moor-Gebiet brennt. Auf der Fläche gebe es besonders schützenswerten Lebensraum mit Pflanzenarten wie der Rosmarinheide und drei seltenen Sonnentau-Arten, sagte Meißner.

Erst jüngst hatte es bei Kosilenzien, ebenfalls an der sächsischen-brandenburigschen Grenze, einen großen Waldbrand gegeben. Foto: dpa/Daniel Schäfer

Im Zuge des Klimawandels mit immer trockeneren und heißeren Sommern wird dem Experten zufolge auch die Brandgefahr immer größer. „Brennende Moore sind aus ökologischer Sicht ein riesiger Verlust. Wenn Torf dort verbrennt, verlieren sie Jahrhunderte oder gar Jahrtausende Moor-Wachstum.“ Moor könne auch nur bei einem anhaltenden Wasserüberschuss entstehen. Zudem sei es ein wichtiger Kohlendioxid-Speicher (CO2).

„Wir müssen davon ausgehen, dass dieser Brand lange brennen kann“, sagte Meißner. Im Jahr 2019 habe die Waldbrandwache nach einem Moorbrand über drei Monate gedauert, da es immer wieder Glutnester gegeben habe. Meißner forderte, auf Naturverjüngung zu setzen und einen größeren Anteil an Laubwald zu fördern. (dpa, Tsp)