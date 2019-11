Haben Sie Schabowski vor diesem Gespräch gekannt?

Nein, ich kannte Erhard Krack, unter anderem von einem Konzert der Berliner Philharmoniker in Ost-Berlin, da gab es hinterher einen Empfang. Der war ganz offen. Schabowski hingegen galt als ausgesprochen selbstkritisch, er war in der DDR nicht sehr beliebt, er galt auch als Wendehals. Das kann ich so nicht sagen. Ich habe ihn als den Effizientesten kennen gelernt und auch als den Kritischsten.

Der hielt auch uns gegenüber mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Er hat uns dann auch erklärt, wie das war mit diesem einen Kommentar im „Neuen Deutschland“, in dem überhaupt das erste Mal von der Fluchtbewegung die Rede war. Da hatte Erich Honecker, der den Kommentar vorher zur Genehmigung bekam, mit Bleistift selber reingeschrieben: „… und weinen wir denen keine Träne nach“. Dieser Satz wirkte natürlich wie eine Fackel im Heuhaufen. Gerade die Leute, die nicht gehen wollten, waren sauer darüber.

Erich Honecker war am weitesten von der Realität seines Landes entfernt und konnte überhaupt nicht kalkulieren, was das bedeutet. Na ja, und dann hat er noch über den Alkoholismus von Harry Tisch, dem Gewerkschaftschef, hergezogen. Der war kurz vorher in Stuttgart gewesen und hatte auch so blöde Sprüche über die Fluchtbewegung gemacht, die die Leute nur auf die Palme brachten.

Wie muss ich mir die Atmosphäre dieses Gesprächs am 29. Oktober vorstellen?

Ach, das war nett. Erst mal gab es was Ordentliches zu essen, dann hat Schabowski diese Geschichten erzählt, es war sehr offen. Wir haben unsere Interessen, also mehr Grenzübergänge, angemeldet, das hat er auch sofort kapiert, das war unproblematisch. Nur das mit der Reiseregelung selbst fiel ihm schwer.

Walter Momper (l.) und Günter Schabowski im Tagesspiegel-Interview aus dem Jahr 2004. Foto: Thilo Rückeis

Das, was da am 9. November verlesen wurde, war gar nicht die Reiseregelung, das war nur die Presseerklärung dazu. Die Reiseregelung selbst gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Vorgesehen war, dass die Leute erst den Pass vorlegen müssen, dann ein Visum bekommen und dann überhaupt erst fahren dürfen. So war das gedacht, und so ist überhaupt der etwas schiefe und nicht konsequente Text dieser Verlautbarung zu erklären. So hatten die das vor. Die wollten kein ungeregeltes Rüberlaufen. Das kam erst dadurch, dass Schabowski diesen wenig vorbereiteten Zettel verlesen hat.

Da waren Sie als Regierender Bürgermeister offenbar näher an der Realität als Schabowski. Sie ahnten, dass die Leute nicht warten würden, bis der Pass gestempelt wird.

Klar, das war doch offenkundig. Wir rechneten damit, dass eines Tages der Sturm von hinten über die Grenze kommen würde, eigentlich, seit Otto von Habsburg und die Pan-Europa-Union am 19. August 1989 das Paneuropäische Picknick an der Grenze zwischen Ungarn und Österreich gemacht hatten, in Sopron. Da kamen Hunderte. Es war doch bescheuert, dass die Leute aus der DDR über Ungarn und Österreich die Grenze überqueren sollten, wenn direkt bei ihnen ein Grenzübergang war.

Damit haben wir gerechnet. Nur haben wir immer befürchtet, es gibt da eine Schießerei und ein furchtbares Blutbad und viele Tote. Das hat es Gottseidank nicht gegeben, es war alles absolut friedlich. Aber das war natürlich dem Umstand geschuldet, dass Schabowski mit seiner Erklärung die Grenze freigegeben hatte.

Es war so, dass die Leute am 9. November so ab 20 Uhr an die Grenze gingen und mit den Grenzern anfingen zu diskutieren und sagten: Der Schabowski hat gesagt, wir können rüber. Da haben die Grenzer gefragt: Haben Sie einen Pass, haben Sie ein Visum? Ohne das gibt’s keine Ausreise. Und dann haben die Leute gesagt: Der Momper hat’s aber auch gesagt, im Fernsehen. Aus deren Sicht hatte der Westpolitiker die höhere Glaubwürdigkeit. Ich war am Abend zum SFB gefahren, nach Schabowskis Rede, und habe das so interpretiert und habe gesagt: Ihr könnt jetzt alle kommen, wir freuen uns darüber, aber kommt bitte nicht alle mit dem Auto.

Das haben Sie im SFB-Fernsehen gesagt?

Ja, in der Berliner Abendschau. Ich war bei Springer, die hatten eine Aufzeichnung, der Chefredakteur der Morgenpost, der Herr Waltert, spielte mir das vor, es kam nur auf die letzten fünf Minuten an, und als ich das sah, wurde mir klar: Der Schabowski hat das auch zum ersten Mal gesehen. Wir wissen heute aus Schabowskis Erinnerungen, dass er das in seinem Papierstoß irgendwo verbuddelt hatte, und überhaupt nicht mehr dran gedacht hat. Und als die Fragen nach den Reiseregelungen kamen – es war klar, die würden eine machen.

Zu Springer hatten Sie sowieso Kontakt, denn Sie hatten nach dem Gespräch in Ost-Berlin am 29. Oktober die völlig richtige Idee, die Leute würden kommen und sich nicht auskennen, und Karten haben sie auch keine, also brauchen wir Stadtpläne.

Wir brauchten 250 000, und Springer konnte das farbig drucken, den Stadtplan mit dem BVG-Netz. Der Tagesspiegel konnte das damals nicht, die haben das dann nachts der gedruckten Zeitung beigelegt. Als Schabowski sagte, das gilt auch für West-Berlin, und das gilt ab sofort, unverzüglich, war klar, was passieren würde. Durch Zufall wurden die Dinger am Abend des 9. November fertig, ich sollte noch das Vorwort schreiben.

Da hatten Sie richtig Glück mit den Vorbereitungen.

Ja, in den Stadtplänen war auch alles drin, was man als Tourist so braucht: Was tue ich, wenn mein Kind verloren geht? Was mache ich, wenn ich krank werde? Was finde ich wo? Wir hatten auch die Zahlstellen vorbereitet. Es musste jeder die 100 Mark bekommen, das Begrüßungsgeld für alle DDR-Besucher. Wir wollten natürlich nicht, dass die alle an einer einzigen Zahlstelle anstehen in einer Schlange bis nach Reinickendorf. Wir haben mit dem Bankenverband geredet, die verstanden das sofort und wollten öffnen, an sieben Tagen und 24 Stunden.

Dann habe ich mit der Postgewerkschaft gesprochen, die sagten auch, machen wir, rund um die Uhr. Dann hatte ich noch ein Gespräch mit dem Hauptpersonalrat der Betriebe Berlins, das war natürlich das schwierigste, aber die machten auch mit, damit jede Berliner Behörde eine Zahlstelle aufmachte. Also jede Kita, jedes Polizeirevier, allein im Rathaus Schöneberg waren vier Zahlstellen

Und dann?

Dann kamen die Leute, nahmen ihr Geld, das ging ganz schnell, aber die gaben es nicht aus, denn sie bekamen alles geschenkt, Taxe, Bananen und alles. Nach drei oder vier Tagen kam der Chef der Landeszentralbank zu mir und sagte: Herr Momper, es kommt kein Geld in den Kreislauf zurück.

Bei einer Million Besuchern in so kurzer Zeit war das Geld fast alle. Die Amerikaner mussten über Nacht mit einem Militärflugzeugen vier Tonnen Frischgeld aus Frankfurt am Main einfliegen, dann waren wir wieder flüssig.

Eigentlich hat Ihr Senat also hervorragend gearbeitet.

Wir haben das gut im Griff gehabt, das lief wie am Schnürchen. Und dann kam noch ein Zufall. Einer unserer Staatssekretäre mit westdeutschem Ausweis hatte in Ost-Berlin einen West-Journalisten getroffen, der ihm sagte: Passt mal auf, die behandeln heute im Politbüro die Reiseregelung.

Na, das war nicht ungewöhnlich, dass das kommen würde, wussten wir ja von Schabowski. Aber ich sagte Horst Wagner, dem Verkehrssenator, der neben mir saß: Ruf doch mal bei der BVG an, dass die in der Lage sind, heute wie am Wochenende zu fahren. Damals fuhr die U-Bahn nur am Wochenende die ganze Nacht durch. Na, das haben die bei BVG auch vorbereitet, wir konnten ihnen aber nichts Genaues sagen. Und das hat auch geklappt.