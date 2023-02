Warnstreik an Berlins Schulen Rund 4000 Lehrkräfte demonstrieren vor dem Roten Rathaus

Am achten Warnstreik für einen „Tarifvertrag Gesundheitsschutz“ haben sich am Dienstag rund 4000 Beschäftigte beteiligt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will Gespräche mit Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) erreichen. Ihr Ziel: Die Klassen sollen kleiner werden. Dies diene der Gesundheit der Lehrkräfte, argumentiert die Gewerkschaft mit Hinweis auf eine Umfrage zu Arbeitsbelastung unter ihren Mitgliedern.

Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, rief die GEW erstmals zu einem zweitägigen Warnstreik auf. Am Mittwoch wird daher abermals Unterricht ausfallen. Die Streikbeteiligung war im Dezember und Januar auf rund 2500 Beschäftigte gesunken. Als Grund wurde vermutet, dass der Lehrkräftemangel eine Verkleinerung der Klassen auf lange Sicht unmöglich macht.

Der Senat lehnt Verhandlungen ab. Als Grund wird angegeben, dass die Tarifgemeinschaft deutscher Länder Berlin ausschlösse, wenn es mit einem solchen Tarifvertrag einen Sonderweg beschritte. Dennoch gelang es der GEW, diesmal mehr Mitglieder zu mobilisieren. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage die Schätzung von 4000 Teilnehmenden bei der Kundgebung. Wie viele Beschäftigte sich tatsächlich in ihren Schulen zum Streik abgemeldet haben, wird von der Bildungsverwaltung bis zum Nachmittag bekanntgegeben.

