Mit einem Warnstreik und einer Demonstration vor dem Roten Rathaus haben Berliner Lehrkräfte am Donnerstag ihre Forderung nach einem Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz untermauert. Nach Polizeiangaben hatten sich rund 2000 Demonstranten auf den Weg zum Sitz der Regierenden Bürgermeisterin gemacht. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sprach von insgesamt knapp 3000 Streikenden - nicht alle nahmen an der Kundgebung teil.

Aufgerufen zum Warnstreik waren sämtliche rund 20.000 angestellten Lehrkräfte Berlins, von denen nach GEW-Angaben rund die Hälfte GEW-Mitglieder sind.

Im Mittelpunkt stand eine deutliche Verkleinerung der Klassen an Grund-, Ober- und Berufsschulen. „Unser Ziel ist, eine Verkleinerung der Klassen festzuschreiben und so durch eine geringere Arbeitsbelastung zum Gesundheitsschutz der Lehrkräfte beizutragen", erklärte Tom Erdmann, der Vorsitzende der GEW Berlin. Auch die Schülerinnen und Schüler würden von kleineren Klassen enorm profitieren, sagte Erdmann weiter.

Die Klassen sind in manchen Teilen Berlins besonders voll, weil der Raum- und Personalmangel keinen Spielraum lässt. Hunderte Lehrerstellen sind unbesetzt. Zudem kommt der Schulbau nicht so voran, wie es notwendig wäre. Im neuen Sparhaushalt 2022/23 fehlt zudem eine dreistellige Millionensumme, sodass sich die Situation später als erhofft entspannen dürfte.

Das Ziel: Sinkender Krankenstand, weniger Aussteiger

„Kleinere Klassen bedeuten weniger Lärm, weniger Vor- und Nachbereitung, weniger Korrekturen und mehr Zeit für Unterricht, Beziehungsarbeit, individualisierte Förderung“, unterstrich Anne Albers vom GEW-Vorstand. Zwar erzeuge die Verkleinerung der Klassen zusätzlichen Personalbedarf. Aber der Senat müsse eben "endlich dafür sorgen, dass ausreichend Lehrkräfte ausgebildet werden". Nicht alle Forderungen müssten angesichts des Personal- und des Raummangels sofort umgesetzt werden. Der Tarifvertrag solle aber in die Zukunft wirken und den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen.

GEW-Tarifexperte Udo Mertens erwartet, dass ein Tarifvertrag für den Gesundheitsschutz mit den verkleinerten Klassen dazu führe, "dass der Krankenstand sinkt, weniger Lehrkräfte frühzeitig aus dem Beruf ausscheiden und weniger Lehrkräfte in Teilzeit gehen".

Den Zeitpunkt des Streiks begründet die GEW damit, dass die GEW im Januar 2022 den neuen Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) zu Gesprächen über einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz aufgefordert, der aber nicht reagiert habe. „Bis heute ist leider keine Antwort bei uns eingegangen. Dabei haben alle drei Regierungsparteien in ihren Wahlprogrammen kleinere Klassen gefordert. Wir hoffen, dass Herr Wesener unser Anliegen mit dem heutigen Streik ernst nimmt und sich zu Verhandlungen bereit erklärt“, sagte Udo Mertens. Die Senatsverwaltung für Finanzen wies am Donnerstag nochmals darauf hin, dass sie der GEW Bereits vor rund zehn Tagen geantwortet habe.

Dieses Argument für die Terminierung des Streiks überzeugte aber nicht alle Lehrkräfte. Vielmehr gab es im Vorfeld harsche Kritik daran, dass die GEW den Streik an einem Tag angesetzt hatte, an dem in vielen Schulen die Präsentationsprüfungen zum Abitur stattfanden. Die GEW rechtfertigte den Zeitpunkt damit, dass es bis Juni an jedem Tag irgendeine Prüfung gebe. Andere Schulleiter kritisierten, dass die hohen Corona-Krankenstände sowie die Integration der ukrainischen Kinder und Jugendlichen ebenfalls gegen den Streiktermin gesprochen habe.