Maximal 20 Teilnehmer und nur unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes. Unter diesen Auflagen haben sich am Donnerstagnachmittag mehrere Initiativen am Brandenburger Tor versammelt, um gegen die Lage in den griechischen Flüchtlingslagern zu demonstrieren. Unter den Teilnehmern waren Mitglieder von Wohlfahrtsverbänden, Bürgerrechtsorganisationen und Flüchtlingsinitiativen.

Geplant war eine Übertragung der Kundgebung per Livestream, um ein größeres Publikum zu erreichen. Zu finden ist der Stream hier, zu Beginn gab es jedoch technische Probleme. An den Protesten beteiligen könne man sich online, hieß es in einer Ankündigung.

Die Veranstalter wollen mit der Kundgebung auf die alarmierende Situation, etwa im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos hinweisen. Sie fordern eine sofortige Auflösung der Lager und eine Unterbringung der Menschen in den EU-Staaten.

Fast 40.000 Menschen leben in dem Flüchtlingslager Moria auf engstem Raum unter katastrophalen Bedingungen. Das Lager war ursprünglich für 2700 geplant. Die Veranstalter warnen, unter den Bedingungen der Corona‐Pandemie könnten die Lager zu pandemischen Hotspots werden.

Viele Gemeinden in Deutschland hätten sich bereits bereit erklärt, Menschen aus Moria aufzunehmen. Die Aufnahme von 50 Minderjährigen bezeichneten sie als „vollkommen unzureichend.“

Der Ort der Versammlung blieb vorher geheim

Der Ort der Versammlung wurde zuvor nicht öffentlich bekannt gegeben. Die Veranstalter hatten sogar dazu aufgerufen, nicht an der Kundgebung teilzunehmen. Damit habe man eine Ansammlung von zu vielen Menschen vermeiden wollen. „Wir nehmen den Infektionsschutz ernst und werden demensprechend auch die Kundgebung durchführen“, teilten die Veranstalter vorab mit.

„Auch unter den Bedingungen der Corona‐Pandemie muss es möglich sein, in verantwortungsbewusster Art und Weise auf die Straße zu gehen, auf die drohende humanitäre Katastrophe in Moria und anderswo aufmerksam zu machen und die sofortige Durchsetzung humanitärer Maßnahmen einzufordern«, sagte der Rechtsanwalt und Vorsitzende des Republikanischen Anwaltsvereins Dr. Peer Stolle. Man wolle daher „stellvertretend für viele“ die Stimme erheben.