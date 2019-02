Sredzkistraße - privat aber günstig. Die letzte Geschichte geht gut aus. Eine Genossenschaft hält die Mieten niedrig. Allerdings mit Hilfe vom Bund.

Sanierter Altbau nahe Kollwitzplatz, behindertengerecht, Aufzug, Parkett: 5,50 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter. Gibt’s nicht? Bei der Selbstbau Genossenschaft schon. Früher gehörte das Mietshaus in der Sredzkistraße 42 der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag. Elf Wohnungen sind es. Die Genossenschaft übernahm 2014 und begann das Haus ab Mitte 2015 zu sanieren.

Ursprünglich hatte die Gewobag geplant, das mit Außenklos und Kohleheizung völlig veraltete Miethaus selbst zu modernisieren. Die alteingesessenen Bewohner beantworteten diese Pläne mit Anwaltsschreiben. Die Gewobag scheute die Auseinandersetzung und gab das Haus lieber an die Genossenschaft ab.

„Die Altmieter aus den 1990er Jahren hatten unschlagbar günstige Verträge“, sagt der Vorstand der Selbstbau Genossenschaft, Piet Weber. In den Wohnungen lebten zwar längst Untermieter. Doch keiner wollte seine Privilegien aufgeben.

Für Weber und seine Leute begann ein zäher Verhandlungsmarathon, während dessen echte und vermeintliche Mieter von der Sanierung überzeugt werden mussten. „Wir haben ein Drittel der Kosten vom Bundesministerium für Familie als Zuschuss bekommen“, sagt Weber. 3000 Euro je Quadratmeter insgesamt investierte die Genossenschaft. „Ohne die Förderung hätte keiner der Altmieter sich die Wohnungen nach der Sanierung mehr leisten können.“ Die 90-Jährige zum Beispiel, die im zweiten Geschoss wohnt, wo der Aufzug sie nun direkt vor der Wohnungstür absetzt, nicht. Auch nicht der Rollstuhlfahrer, der in seiner früheren Erdgeschosswohnung nicht mehr ohne Hilfe auf Toilette gehen konnte – es jetzt endlich wieder kann.

Die Sredzkistraße ist ein Modellprojekt mit Musterwohnung im Erdgeschoss, die zeigt, wie altersgerechtes Wohnen im Altbau geht. Die Selbstbau Genossenschaft ist aber auch beispielhaft im Umgang mit den Menschen aus ihren Häusern: Als sie im Jahr 1993 den Start neuer Projekte diskutierten, einigten sich die Genossen auf eine Bedingung: nur wenn es nicht zulasten der Altprojekte geht. Erstbewohner, viele in Prenzlauer Berg und anderen innerstädtischen Vierteln, zahlen deshalb bis heute teils vier Euro je Quadratmeter Nettokaltmiete. Nur wenn eine Wohnung frei wird, wird sie zum ortsüblichen Tarif nach Mietspiegel (6,47 Euro) neu vermietet.

25 Wohnprojekte in Berlin, teils auch in früheren Schulen, Kitas oder Werkstätten haben die Selbstbauer seit der Übernahme ihrer zwei ersten Häuser in der Riekestraße kurz nach der Wende betreut. Ihre ersten Genossen haben sie gewissermaßen aus Geldnot kennengelernt. Die Kneipe „Entweder-Oder“ in der Oderstraße nämlich gehörte dem Verein, aus dem sich später die Genossenschafter rekrutierten. Weil sie sich den Umbau ihres Tresens nicht allein leisten konnten, wandten sie sich hilfesuchend an die „Kiezkantine“ gegenüber. So begann das Netzwerken.

Lang ist’s her. Jetzt ziehen die Genossen aufs Land. „Boden in Berlin ist selten und teuer, die Baukosten ebenso“, sagt Weber. Deshalb wollen sie als Nächstes lieber die Dorfschule in Prädikow umbauen.