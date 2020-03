Die Politik will die Ausbreitung des Coronavirus in Berlin verlangsamen. Dazu sind bereits verschiedene Maßnahmen erlassen worden, Schulen und Kitas sind dicht, etliche Geschäfte ebenfalls.

Doch auch weitere Schritte sind schon konkret in Vorbereitung: In einem Entwurf für eine Verordnung von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), der dem Tagesspiegel vorliegt, sind sogenannte „Ausgangsbeschränkungen“ vorgesehen. Das bedeutet zunächst, das Menschen in Berlin sich zunächst „ständig in ihrer Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft“ aufzuhalten haben – vorbehaltlich anderer Regelungen.

Das sind die Maßnahmen im Überblick:

Wer dürfte laut dem Entwurf noch raus?

„Ausgenommene Personengruppen“ sind laut dem Entwurf Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, der Bundeswehr oder zivilen Hilfsorganisationen, die sich „zur Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben“ im Stadtgebiet frei bewegen dürfen – sofern sie ein amtliches Dokument dabei haben, mit dem sie sich entsprechend als Angehörige der ausgenommenen Personengruppen ausweisen können.

Das gilt auch für Angehörige der öffentlichen Verwaltung, die in Krisen-, Arbeits- oder Einsatzstäben tätig sind, sowie für Mitarbeitende der Gesundheits- und Ordnungsämter. Auch politische Amts- und Mandatsträger dürfen sich in Berlin frei bewegen. Auch sie müssen sich entsprechend ausweisen können.

Dürfte ich noch einkaufen oder joggen gehen?

Das Verlassen der Wohnung ist laut dem Entwurf erlaubt für: „kurze Spaziergänge und individualsportliche Aktivitäten“ sowohl alleine als auch mit Personen, die im gleichen Haushalt leben.

Auch „unerlässliche Erledigungen des persönlichen Bedarfs“ wie das Einkaufen oder das Nutzen von Diensten, die weiterhin geöffnet sein dürfen, wäre entsprechend erlaubt, sollte der Entwurf so beschlossen werden.

Ebenfalls dürften Berlinerinnen und Berliner dann weiter zum Arzt, Therapeuten oder ins Krankenhaus gehen.

Auch das Besuchen von Veranstaltungen und Versammlungen, die nach der „SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung“ weiterhin erlaubt sind, sind vom Verbot ausgenommen – vorausgesetzt, man geht direkt von zu Hause dorthin.

Das Rausgehen ist laut dem Entwurf auch dann im Einzelfall erlaubt, solange es „aus zwingenden persönlichen oder familiären Gründen unabdingbar ist“, darunter fallen etwa Trauerfeiern im engsten Familien- oder Freundeskreis oder „unaufschiebbare Behördengänge“.

Was ist mit Taxen und BVG?

Laut dem Entwurf weiter erlaubt sind Anlieferungen und Abtransporte für Einrichtungen, die weiter geöffnet sein dürfen, sowie Lieferverkehr von bestelltem Essen, Lebensmitteln und Waren. Auch Abfallentsorgung und Straßenreinigung dürfen weiter fahren. Nicht durch die Verordnung eingeschränkt werden sollen außerdem der öffentliche Personennah- und Fernverkehr sowie das Taxi- und Mietwagengewerbe.

Dürfte ich noch zur Arbeit gehen?

„Der Weg zur Arbeitsstätte und der Weg von der Arbeitsstätte zur Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft sind vom Verbot ausgenommen“, heißt es in dem Entwurf von Gesundheitssenatorin Kalayci. „Personen, deren berufliche Tätigkeit es erfordert, sich frei durch das Stadtgebiet zu bewegen, ist dies im Rahmen der beruflichen Tätigkeit erlaubt.“

Und wenn mein Hund muss?

„Haustieren, die aus Gründen des Tierwohls regelmäßigen Auslauf brauchen, darf dieser durch eine Person gewährt werden.“

Was ist mit Schulen, Kinderbetreuung und Pflegeeinrichtungen?

Hierzu heißt es im Entwurf, dass das Aufsuchen bestimmter in der „Eindämmungsmaßnahmenverordnung“ definierter Einrichtungen zur Nutzung dortiger Betreuungsangebote zulässig ist, auch, um Menschen, die dort betreut werden, dorthin zu begleiten oder abzuholen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). Foto: Soeren Stache/dpa

Auch dürfen Menschen anderen Menschen helfen, die persönliche Geschäfte nicht selbst erledigen können. Hier heißt es, ist "die Erledigung der Wege beziehungsweise die Besorgung der Geschäfte durch eine selbstgewählte Hilfsperson zulässig.“

Und Besuche?

Auch Besuche sind unter bestimmten Voraussetzungen und Maßgaben weiter erlaubt. Hier verweist der Entwurf ebenfalls auf die „Eindämmungsmaßnahmenverordnung“. Darunter fallen zum Beispiel Seelsorge-Besuche, bestimmte Besuche im Krankenhaus und von Patientinnen und Patienten in Einrichtungen der Sterbebegleitung.

Müsste ich mich ausweisen?

Der Entwurf sieht außerdem eine „Nachweispflicht“ vor: durch einen Personalausweis oder einen anderen amtlichen Lichtbildausweis nebst einem Dokument, aus dem die Wohnanschrift hervorgeht. Diese sind „mitzuführen und auf Verlagen der Polizei und den zuständigen Ordnungsbehörden vorzulegen“.

Was ist mit der Abstandsregelung?

„Bei jeglichem Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist – soweit möglich – ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten.“

Der Berliner Senat hat am Sonnabend erneut weitreichendere Maßnahmen beschlossen. Ab diesem Sonntag dürfen Cafés und Restaurants auch tagsüber nicht mehr öffnen, Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als zehn Personen dürfen nicht mehr stattfinden. Bisher konnten Restaurants von 6 bis 18 Uhr öffnen, nicht aber am Abend.

„Sie dürfen allerdings Speisen und Getränke zur Abholung oder zur Lieferung anbieten. Für die Abholung, auch durch Lieferdienste, sind geeignete Vorkehrung zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen zu treffen“, teilte der Senat am Sonnabend mit.

Die bestehende „Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin“ sowie die nachträglichem Änderungsverordnungen können Sie hier auf der Webseite der Senatskanzlei nachlesen.

Die weiteren Maßnahmen seien nötig, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD): „Jeder Einzelne von uns muss hier auch eigenverantwortlich handeln und diese Regelungen beachten und umsetzen.“ Soziale Kontakte müssten eingeschränkt werden. „Weitere Schritte werden wir gemeinsam morgen mit Bund und Ländern diskutieren und auch mit Brandenburg abstimmen.“

„Wer heute noch in der Gruppe eng an eng im Café sitzt, hat den Schuss nicht gehört“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) dem Tagesspiegel. „Wer jetzt nur an sich selber denkt und die Regeln missachtet, provoziert nur einschneidende Maßnahmen.“

Am Sonntagmittag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer über das weitere Vorgehen beraten. Berlins Regierender Bürgermeister Müller hatte immer wieder deutlich gemacht, dass er sich bundeseinheitliche Regelungen wünscht. Der Senat tagt am Sonntag unmittelbar im Anschluss an die Sitzung mit Merkel – und wird dann vermutlich die nächsten Maßnahmen beschließen.