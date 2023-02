„Was ist, wenn wir das anders machen?“ Benita Bailey kämpft für Diversität

„Sagt es in eurer eigenen Sprache“, rät Benita Bailey den jungen Schauspiel-Studierenden der MET Film School Berlin. „Das sorgt für die stärksten Emotionen.“ Im Modul „Improvisation“ erfahren die internationalen Absolvent:innen, dass die eigene Biografie und Sprache die Schlüssel zu einer erfolgreichen Darbietung sein können.

Mit Improvisation kennt die Schauspielerin, die die Hauptrolle in der ARD-Streaming-Serie „Die Pflegionärin“ spielt, sich aus. Sie sagt, seit sie klein gewesen sei, habe sie ihren Mitmenschen gerne die Frage gestellt: „Was ist, wenn wir das mal anders machen?“

Bailey ist die Tochter einer äthiopischen Mutter und eines deutschen Vaters und in der thüringischen Kleinstadt Rudolstadt aufgewachsen. Rassismus war für sie Alltag. Über die Ausmaße der erlebten Diskriminierungen mag sie nicht gern sprechen. Nur so viel, sagt sie beim Mittagessen in der Filmschule: „Manchen Menschen gefällt es nicht, wenn das schwarze Mädchen kluge Fragen stellt oder die Beste im Lesen ist.“ Gegen die Anfeindungen kämpft Bailey früh an - sie hat die Liebe und den Rückhalt ihrer Eltern.

Lieber spricht Bailey, die zeitweise in Berlin und zeitweise mit ihrer Familie in Kanada lebt, über ihre Aufgaben und Wege im Leben. Diese haben sie nach dem Abitur nach Südafrika, dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin in den Bundestag und zu den Vereinten Nationen in New York geführt.

„Was passiert hier gerade?“

Diese Stationen haben ihre Weltanschauung verändert. „Ich kann durch mein Handwerk in verschiedene Rollen schlüpfen. Ich kann aber auch heraustreten und sehen: Was passiert hier gerade?“ Bei der Schauspielerei gehe es etwa darum, wie Rollen besetzt oder Gelder verteilt werden.

„Wir sehen immer noch einen riesigen Unterschied darin, wie zum Beispiel Schwarze Frauen – egal ob Schauspieler:innen, Autor:innen oder Produzent:innen – in der Filmindustrie gesehen werden“, sagt Bailey. Sie gehört zu den Organisatorinnen der Schwarzen Filmschaffenden Community. Im März will sie bei der Preisverleihung „The Power of the Arts“ sprechen, einer Initiative für soziale und kulturelle Gleichberechtigung.

Ein Raum, um über Kunst zu sprechen

Selbst wenn man bereits einiges geleistet habe, schaffe man es häufig nicht in Top-Positionen meint sie - und möchte das ändern. Auch aus diesem Grund hat sie mit ihrer Youtube-Show „Yellit“ ein eigenes Format geschaffen, in dem schwarze Künstler:innen einen sicheren Raum vorfinden, um über ihre Kunst sprechen zu können.

Demnächst steht die vierte Staffel an, in der Bailey plant, dass die Gäst:innen auch von anderen BIPoCs - der Begriff bezeichnet schwarze und indigene Identitäten - interviewt werden. Es soll in erster Linie nicht um erlebte Rassismus-Erfahrungen gehen. Wichtig sei die Kunst. „Mir fehlt eine offene, ehrliche Kritik an unserer Kunst. In der Regel wird nach einem Theaterstück Hautfarbe thematisiert – ganz gleich, ob es im Stück überhaupt darum ging“, sagt Bailey.

Sie glaube fest daran, dass man weiterkomme, wenn man den Weg gemeinsam gehe, sagt sie. Kurz bevor die nächste Unterrichtsstunde anbricht, zitiert Bailey ein afrikanisches Sprichwort, das eines ihrer Leitmotive geworden ist: „Wenn du schnell gehen willst, dann gehe allein. Wenn du weit gehen willst, gehe mit anderen.“

Zur Startseite