Babys zu beruhigen und sie zum Schlafen zu bringen, ist wahrscheinlich eine der herausforderndsten Aufgaben, die es gibt. Vor allem beim ersten Kind. Beim zweiten Kind ist man oft schlauer und wünscht sich, man hätte einiges schon vorher gewusst. Wir haben einige gute Tipps aus der Literatur und von Hebammen zusammengetragen, die unsere Autorin selbst erprobt hat und hilfreich fand. Man kann sie wie Werkzeuge aus einem Kasten verwenden: entweder nur eins, oder mehrere oder alle zusammen. Welche wie funktionieren, hängt vom Kind und von den Eltern ab. Denn: Jedes Baby, jede Mutter, jeder Vater ist anders. Was bei dem einen funktioniert, klappt beim nächsten noch lange nicht oder in anderer Kombination. Und sicher gibt es noch viele andere Tipps, die bei so manchem Baby funktioniert haben, hier aber fehlen. Ein kleines Angebot.

VIER WOCHEN IM WOCHENBETT

Immer wieder sieht man Familien mit sehr kleinen Babys – kaum ein paar Tage alt – bei Straßenfesten und auf Spielplätzen. Keine gute Idee, findet die Hebamme Katharina Perreira: „Ich rate Müttern, die ich betreue, mit den Babys vier Wochen im Wochenbett zu liegen. Also wirklich im Bett, und nicht auf der Couch, und dort mit dem Baby zusammen einen Rhythmus finden“, sagt Perreira. „Nach meiner Erfahrung sind unter den Babys, die ich betreue, deshalb viel weniger Schreikinder und solche mit Drei-Monats-Koliken.“ Sie erklärt: Die Kinder würden viel ruhiger, wenn sie in den ersten Wochen abgeschirmt von Reizen von außen seien. „Bei den meisten Eltern, die sagen, ihre Kinder seien unruhig, kommt es davon, dass die Mütter viel zu früh viel zu viel machen. Die Mutter sollte sich in den ersten vier Wochen nur um das Kind kümmern – und um nichts anderes. Die Mutter erholt sich dann auch besser. So gibt es auch viel weniger Stillprobleme und die Kinder nehmen besser zu. Wer meint, das Baby brauche frische Luft, soll das Zimmerfenster aufmachen.“ Die Hebamme empfiehlt ausdrücklich das Familienbett, „wenn alles andere beachtet wird, das gegen den plötzlichen Kindstod empfohlen wird“: nicht rauchen, nicht trinken, auf dem Rücken schlafen, keine dicken Decken und Kissen im Bett. Viele Kinderärzte raten allerdings davon ab. Wenn Müttern das Familienbett zu unsicher ist, legt man das Baby abends in ein Beistellbettchen. Im St. Joseph Krankenhaus haben die Krankenschwestern übrigens auch nichts dagegen, wenn die Mütter die Babys mit in ihr Bett nehmen – obwohl die Betten sich dort nicht besonders gut dafür eignen.

DIE 90-MINUTEN-REGEL

Die meisten Babys würden zu wenig schlafen, schreibt die amerikanische Schlafforscherin Polly Moore in ihrem Buch „The 90-Minute Baby Sleep Program: Follow Your Child's Natural Sleep Rhythms for Better Nights and Naps“, das nur auf Englisch erschienen ist. In ihren Seminaren seien viele Eltern, deren Babys nur zehn bis zwölf Stunden pro Tag schliefen. Dabei seien auf jeden Fall mehr als 13 empfohlen. Oft wären eher 16 und mehr notwendig. Viele dieser Eltern würden nicht erkennen, dass das Baby müde ist, und stattdessen versuchen, mit ihm zu spielen und es abzulenken. Doch wenn Babys über längere Zeit zu wenig Schlaf hätten, schliefen sie insgesamt noch schlechter ein, würden leicht aufwachen und seien im Wachzustand oft quengelig. Ihre Lösung: Immer 90 Minuten nach dem letzten Aufwachen sollten Säuglinge wieder eingeschlafen sein. Das sei wie im Titel erwähnt der natürliche Rhythmus der meisten Babys. In den Bewertungen bei Amazon bestätigen viele Eltern, dass das hinkommt. Auch die Autorin dieser Zeilen hat gute Erfahrungen damit gemacht. In den letzten 30 Minuten kann das Babys schon etwas quengelig sein, dann sollte man etwas Ruhiges machen: erst vielleicht auf dem Bett liegen und dem Baby vorsingen, um es dann etwa 15 Minuten vor der anvisierten Zeit in den Schlaf zu stillen. Wenn das Baby zu aufgeregt ist, um zu trinken, helfen die folgenden Tipps – einzeln, oder kombiniert.

ELEFANTENSCHRITTE ÜBEN

Wenn ein Baby sehr unruhig ist, übernähmen die Eltern oft die Unruhe des Babys, sagt Paula Diederichs von der Schreibaby-Ambulanz in der Fabrik Osloer Straße (http://familienzentrum.fabrik-osloer-strasse.de/schreibaby-ambulanz). Deshalb trainiert sie mit Eltern Achtsamkeit und Atemübungen. „Es geht darum, Erdung zu finden.“ In diesem Zusammenhang stehen auch die sogenannten Elefantenschritte, von denen man manchmal hört, um Babys zu beruhigen. „Es ist aber nicht der Gang, sondern die innere Haltung“, sagt Diederichs. „Nur in den Boden reinstampfen bringt nichts.“ Man solle das Baby mit ruhigen Schritten und ruhigem Atem umhertragen – dabei nicht hüpfen. „Sich mit dem Boden verbinden“ nennt sie das. Es ist auch hilfreich, wenn man so hin- und hergeht, dass das Baby dabei einen bestimmten Punkt fixieren kann, also immer dieselbe Blickrichtung behält.

SCHHHHHH!!!

In seinem Buch „Das glücklichste Baby der Welt. So beruhigt sich Ihr schreiendes Baby“ (Goldmann) beschreibt der amerikanische Kinderarzt Harvey Karp die „fünf ,S‘ zur Auslösung des Beruhigungsreflexes bei Ihrem Baby“. Sie lauten: strammes Einwickeln (auch als „Pucken“ bekannt); Seitenlage/Bauchlage; Schhhh-Laute (und zwar laut und heftig), Schaukeln – und schließlich Saugen (am besten an der Brust, Schnuller und Flasche geht aber auch – wenn das Baby nicht gestillt wird, denn sonst kann es auch bei älteren Babys zu einer Saugverwirrung kommen). Die „fünf S“ sollen laut Karp am besten alle gleichzeitig eingesetzt werden. Man kann aber auch einzelne herauspicken, wenn sie besonders gut funktionieren. Das „sch“ sollte übrigens sehr laut sein: wie ein Staubsauger oder Fön – oder ein ganz lautes Geräusch aus dem Mund des tragendes Elternteils am Ohr des Babys.

ENTSPANNT BLEIBEN



Bei alldem muss muss man bedenken: „Es gibt keine Betriebsanleitung fürs Baby“, sagt Paula Diederichs. „Eltern und Babys brauchen einfach Zeit, sich einzustimmen.“ Die Eltern sollten sich nicht verrückt machen lassen von den ganzen Tipps und Ratschlägen – und nicht hektisch dauernd neue Sachen ausprobieren, sondern neuen Praktiken zwei bis drei Wochen Zeit geben, um zu funktionieren.