Im Amri-Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses wird heute der Berliner Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) als Zeuge gehört. Der 55-jährige Jurist ist seit dem 20. Dezember 2016 Staatssekretär in Berlin. Er trat vier Tage nach dem Attentat auf dem Breitscheidplatz, bei dem zwölf Menschen von Anis Amri ermordet wurden, sein Amt an.

Akmann soll heute den Ausschuss darüber informieren, welche Maßnahmen die Berliner Sicherheitsbehörden im Fall Amri vor dem Anschlag und bei der Anschlagsbewältigung unternommen hatten. Wie ausgeprägt war die Fehlerkultur bei der Berliner Polizei? Wie war die Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden anderer Länder und des Bundes? Welche Fehler und Versäumnisse gab es bei den Ermittlungen gegen Amri vor dem Anschlag? Und welche Strukturen wurden im Zuge der Nachbereitung verändert, um Gefährder oder Personen, die ohnehin im Visier der Sicherheitsbehörden sind, weiterhin zu beobachten und zu überprüfen?

Ein Aspekt wird auch das Verbotsverfahren gegen den Moscheeverein „Fussilet 33“ einnehmen. Dieser Ort in der Perleberger Straße in Moabit war bekannt als eine der Brutstätten des islamistischen Terrorumfeldes. Dort verkehrten Gefährder, Salafisten, Sympathisanten der Terrormiliz „Islamischer Staat“ – und Anis Amri.

Schon Ende 2015 begann das Verbotsverfahren gegen den Moscheeverein. Doch 2016 passierte diesbezüglich wenig in der Innenverwaltung. Erst nach dem Attentat wurde die Verbotsverfügung geschrieben, am 8. Februar 2017 von Innensenator Andreas Geisel (SPD) unterschrieben, und am 28. März wurde sie rechtskräftig.