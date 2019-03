Die Berliner Wasserbetriebe übernehmen in diesem Jahr die Pflege und den Betrieb von fast 150 Zier- und Tiefbrunnen, Fontänen, Wasserfällen und Planschen in acht Bezirken. „Schrittweise kommen bis 2028 weitere rund 125 Brunnen aus den anderen Bezirken dazu“, teilten die Wasserbetriebe mit. Der Vertrag wurde am Mittwoch zwischen dem Land und den Wasserbetrieben geschlossen. Bislang hatten zumeist private Werbefirmen das sprudelnde Vergnügen in der Stadt gesichert, sie bekamen dafür Werbeflächen. Die Brunnensaison beginnt auch in diesem Jahr zu Ostern. AG

