Wasserrohrbruch auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln Mehrere Wohnungen evakuiert – Haus teilweise einsturzgefährdet

Nach einem Wasserrohrbruch hat die Berliner Feuerwehr mehrere Wohnungen in Berlin-Neukölln evakuiert. Das Haus an der Schadensstelle an der Ecke Sonnenallee / Braunschweiger Straße sei zudem teilweise einsturzgefährdet, wie ein Sprecher der Feuerwehr dem Tagesspiegel bestätigte.

Der Kreuzungsbereich sei derzeit komplett mit Wasser überschwemmt, sagte er. Die Einsatzkräfte pumpen das Wasser aus den Wohnungen. Autofahrer kommen in beide Richtungen zwischen Zigrastraße und Braunschweiger Straße nicht durch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Am Dienstagmorgen ist dem Sprecher zufolge eine „große Wasserfontäne mit sehr hohem Druck“ aus einer Leitung mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern gekommen. Zur Ursache konnte er keine Angaben machen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Rettungskräfte haben zehn Hauseingänge evakuiert. „Wir haben Erwachsene, Kinder und auch gehbehinderte Personen in Sicherheit gebracht“, so der Sprecher. Gas und Strom sei in dem betroffenen Bereich nahe dem S-Bahnhof Sonnenallee abgestellt worden. Wie lange die Sperrung andauern soll und wann die Anwohner zurück in ihre Wohnungen können, ist bislang unklar. Das Bezirksamt teilte mit, dass gemeinsam mit den Einsatzkräften die Statik der Gebäude überprüft werde. (mit dpa)