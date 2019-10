Nach den tödlichen Schüssen in Halle an der Saale hat die Berliner Polizei die Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt verschärft. Vor jüdischen Einrichtungen im Stadtgebiet werde die Polizeipräsenz erhöht, teilte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwochnachmittag mit. "Diese Maßnahmen setzen wir im Moment im Einvernehmen mit den jüdischen Gemeinden um", sagte er.

Zwei Menschen starben in Halle, einer an einem jüdischen Friedhof, einer an einem Dönerimbiss. Zugleich scheiterte der Versuch, in eine Synagoge einzudringen. Vermutlich sind mehrere Täter auf der Flucht. Nach ihnen wird bundesweit gefahndet. Wie der Tagesspiegel erfuhr, sind zwei Berliner Einsatzeinheiten mit schwerer Ausrüstung alarmiert worden. Eine Polizeisprecherin sagte dem Tagesspiegel, die Berliner Behörden stünden im engen Informationsaustausch mit den zuständigen Behörden in Sachsen-Anhalt und im Bund. Vor Synagogen sowie jüdischen Schulen und Friedhöfen sei der Objektschutz erhöht worden. Außerdem seien Polizisten mit offen getragenen Maschinengewehren im Einsatz.

Die bewaffnete Attacke in Halle stellt die Berliner Polizei vor große Herausforderungen: Wegen der Klimaproteste von Extinction Rebellion und einer prokurdischen Kundgebung seien ohnehin "viele Kräfte auf der Straße", sagte ein Polizeivertreter. Das Landeskriminalamt bittet jetzt nach Tagesspiegel-Informationen seine Beamten, "länger im Dienst zu bleiben".

Circa 30.000 Juden leben in Berlin, mehr als 12.000 sind in der Jüdischen Gemeinde organisiert, die ihren Sitz in der Synagoge in der Oranienburger Straße hat. Weil an diesem Mittwoch mit Jom Kippur das höchste jüdische Fest stattfindet, war die Jüdische Gemeinde zunächst nicht zu erreichen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach sein Mitgefühl aus. "Unsere Gedanken sind so kurz nach dem schrecklichen Geschehen zuallererst bei den beiden ums Leben gekommenen Menschen und ihren Angehörigen", sagte Müller. Angesichts des hohen jüdischen Feiertages und des Tatorts lägen nun "schlimmste Befürchtungen nahe". Zunächst gelte es jedoch, eine Beruhigung der Lage und die Ergebnisse der Ermittlungen der Sicherheitsbehörden auf Bundesebene abzuwarten. "Unsere Berliner Behörden treffen die in unserer Stadt notwendigen Maßnahmen", betonte Müller.

Staatssekretärin Sawsan Chebli rief dazu auf, ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. „Ich möchte nicht, dass Juden in unserem Land Angst haben müssen. Lasst uns gemeinsam einen Schutzschirm gegen #Antisemitismus bilden“, twitterte die SPD-Politikerin. „Ich stelle mich daher heute ab 20 Uhr vor die Synagoge in der Oranienburger Straße. Kommt vorbei und zeigt Haltung!“, kündigte Chebli unter dem Hashtag #WirstehenZusammen an.

„Die Nachrichten aus #Halle sind der blanke Horror. Wir erleben Angriffe auf jüdisches Leben in Deutschland mittlerweile täglich. So darf, so kann es nicht weitergehen!“, erläuterte die Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales im rot-rot-grünen Senat in einem weiteren Tweet. „Diese Angriffe sind Angriffe auf uns alle. Alle sind gefragt, Antisemitismus mit aller Macht entgegenzuwirken.“

FDP-Innenexperte kritisiert Umgang mit Vorfall am Sonnabend

Der FDP-Innenexperte und Berliner Abgeordnete Marcel Luthe äußerte sich kritisch zum Vorgehen der Berliner Polizei in den vergangenen Tagen. "Es war bereits ein Hohn, den jüngsten Vorfall als Bagatelldelikt abzutun", sagte er. Damit meinte er einen Vorfall am vergangenen Sonnabend, als ein Mann mit einem Messer die Absperrung vor der Synagoge in der Oranienburger Straße überwand. Es sei "unsere Pflicht", jüdische Kultur in Berlin zu schützen.

Mehr zum Thema Zwei Tote nach Angriff in Halle (Saale) Täter legten Sprengsätze vor Synagoge ab

Die Staatsanwaltschaft sah danach keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund, der Mann wurde in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Nach Tagesspiegel-Informationen galt nach dem Vorfall allerdings polizeiintern besondere Wachsamkeit. (mit dpa)