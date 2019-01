In der Schwimmhalle am Ernst-Thälmann-Park wird es ab sofort bis mindestens Ende des Monats keine montägliche Herren-Sauna mehr geben. Grund für die plötzliche Abschaffung sind eine Reihe von Beschwerden. Ein unzufriedener Kunde berichtet von diskriminierenden Äußerungen. „Es gibt da nur noch Schwule! Die haben ja auch überall Sex! Auch vor Kindern! Überall… und wir müssen ,das‘ dann auch noch wegmachen...“, so zitiert der Mann, der seinen Namen nicht öffentlich nennen will, die Rechtfertigung des Personals ihm gegenüber.

Die Wortwahl will ein Unternehmenssprecher der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) auf Nachfrage des Tagesspiegels nicht bestätigen. Die Mitarbeiter würden bestreiten, dass die Aussagen so gefallen seien. Dass der Männer-Sauna-Tag vorläufig abgeschafft wurde, bestätigt der Sprecher aber. „Ich kann es im Detail nicht darstellen, aber es ging um Anzüglichkeiten.“ Die Rede ist von laszivem Verhalten, das beobachtet worden sei.

"Habe noch nie sexuelle Vorgänge erlebt"

Den Entschluss der Bäderbetriebe hält der Kunde für inakzeptabel. Er schickte ein Beschwerdeschreiben an das Kundenzentrum der Berliner Bäder-Betriebe, das Bezirksamt Pankow und die Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Darin schreibt er, er fühle sich „persönlich diskriminiert, beleidigt und unter Generalverdacht gestellt“. Er selbst ist homosexuell, besucht regelmäßig montags die Herren-Sauna und kann die Entscheidung des Personals nicht nachvollziehen. Gegenüber dem Tagesspiegel versichert er, „noch nie sexuelle Vorgänge erlebt zu haben. Nicht montags (Herren-Tag), nicht anderntags!“ Das habe er auch dem Personal des Bades gegenüber geäußert. Die Mitarbeiter sollen daraufhin ihre Vorwürfe noch verschärft haben.

Eine weitere Sprecherin der Bäder-Betriebe sagt, bei Anzüglichkeiten innerhalb eines Bades würden Mitarbeiter die betreffenden Personen erst einmal ansprechen. Das gelte auch für heterosexuelle Paare. Entschieden werde stets über den konkreten Einzelfall.

Entscheidung nicht endgültig

Der Kunde allerdings fühlt sich diskriminiert und glaubt, es würde mit zweierlei Maß gemessen. Er will beobachtet haben, dass bei anderweitigen Verstößen gegen die Badeordnung nicht immer durchgegriffen werde, sei es in Sachen Hygiene oder bei anderen Belangen. Er glaubt, weil es um vermeintliches Verhalten von Schwule gehe, würde pauschalisiert. Er fordert die Bäder-Betriebe auf, die Entscheidung rückgängig zu machen, und fordert eine öffentliche Entschuldigung.

Noch bis Ende Januar wird es montags statt des Herren-Tags einen gemischten Sauna-Tag geben, so wie im Rest der Woche. Der Frauen-Tag jeden Dienstag ist allerdings von der Entscheidung nicht betroffen und wird beibehalten. Ob auch andere Berliner Bäder Herren-Sauna-Tage abschaffen, dazu konnte keine Auskunft gegeben werden. Der Sprecher der Bäderbetriebe sagt, das Personal der Schwimmhalle am Ernst-Thälmann-Park werde sich in den kommenden Tagen zusammensetzen und den Sachverhalt noch einmal besprechen. Sollten sich sehr viele Kunden über die Entscheidung beschweren, könne diese noch einmal überdacht werden.