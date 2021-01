Berliner Abiturient*innen bekommen mehr Lernzeit vor den Prüfungen. Das sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag in der Abendschau des rbb: „Eigentlich ist der 23. März der letzte Schultag, wir schieben das für die Abiturienten um eine Woche nach hinten, damit sie eine Woche mehr Präsenzunterricht haben und dann in den Osterferien lernen können“, sagte Scheeres. Damit ergebe sich eine zusätzliche Lernzeit von drei Wochen, bestätigte ein Sprecher der Bildungsverwaltung dem Tagesspiegel.

Genaue Daten für die Abiturprüfungen würden noch nicht feststehen, da sich Scheeres noch mit dem brandenburgischen Kultusministerium unter SPD-Ministerin Britta Ernst absprechen müsse. Die beiden Länder teilen Termine und Aufgabenpools für zahlreiche Fächer – eine Verschiebung müsste also ebenfalls gemeinsam beschlossen werden.

Nach dem bisher gültigen Prüfungsplan steht die erste Prüfung am 12. April an. Der Landeschülerausschuss hatte eine Verschiebung um einen Monat gefordert.

Als weitere Erleichterung gebe es ein Rücktrittsrecht vor der Abiturprüfung und pro Prüfung 30 Minuten mehr Zeit, sagte Scheeres weiter dem rbb. Die Bildungsverwaltung habe zudem zusätzliche Prüfungsaufgaben zusammen mit Brandenburg auf den Weg gebracht, so dass die Lehrer eine größere Auswahl hätten.