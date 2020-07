Nachdem es in der Nacht zu Montag in der Garage eines Wohnhauses in der Neuköllner Jahnstraße gebrannt hatte, wurde das Haus am Donnerstag wegen Einsturzgefahr geräumt. Das berichtete der RBB am Abend. Die etwa 100 Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Haus am frühen Abend verlassen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, habe das Bezirksamt die Räumung angeordnet, nachdem ein Statiker das Gebäude auf Schäden durch das Feuer geprüft hatte. In der Nacht zu Montag hatten in einer offenen Garage sechs Autos gebrannt, wobei die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr war laut Sprecher am Abend mit 20 Einsatzkräften vor Ort, die Betroffenen zogen in ein Hotel um. Wann das Bezirksamt das Gebäude wieder freigeben kann, war am Abend noch nicht bekannt.