So sind die Impfungen in Spandauer Brennpunkten an diesem Wochenende gelaufen Lange Schlangen in der Großsiedlung Heerstraße Nord auch am Sonntag: "Wir haben beim Senat noch mal 300 Impfdosen nachbestellt, hat geklappt", sagte Spandaus Gesundheitsstadtrat Frank Bewig (CDU) eben dem Tagesspiegel. Damit werden hier im tiefsten Berliner Westen 2700 Impfdosen verspritzt sein. Sein Gesundheitsamt hatte in die Morgenstern-Grundschule in Staaken geladen.



Und? "Lief alles ruhig ab, war learning by doing für uns. Ich bin zufrieden, das Konzept der kurzen, einfachen Wege hat funktioniert. Und meinen Kolleginnen und Kollegen hat's auch richtig Spaß gemacht - es lief am Sonntag wie am Schnürchen", erzählt Bewig. Freitag ging's los, dann kam der Regen dazwischen, die Schlangen wurden kürzer. Also wurde die Impfregion um die benachbarten Spandauer Postleitzahlengebiete fix erweitert: noch eine Großsiedlung, dann noch eine, bis hoch ins Falkenhagener Feld. Verimpft wurden Moderna und Johnson&Johnson.



Gibt es eine Zugabe? "Mal sehen", sagt Bewig vorsichtig, "erst mal müssen wir das auswerten mit dem Senat: Wen haben wir erreicht? Vielleicht macht es nächstes Mal Sinn, eher dezentrale, kleine Kiez-Zentren einzurichten." (André Görke)