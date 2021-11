Am Montag tagt turnusmäßig der Hygienebeirat, der Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) in Pandemiefragen berät. Angesichts der hohen Berliner Inzidenzen in der Altersgruppe der Fünf- bis Neunjährigen (504) und der Zehn- bis 14-Jährigen (565) wird damit gerechnet, dass der Beirat die Rückkehr der Maskenpflicht an den Grundschulen empfehlen wird.

Hier war sie zwischenzeitlich aufgehoben worden, an den weiterführenden Schulen wurde sie beibehalten. Unter den 15- bis 19-Jährigen, die inzwischen schon geimpft werden können, liegt die Inzidenz bei 274, durch alle Altersgruppen in Berlin bei 200. Zudem wird davon ausgegangen, dass es nach der Beiratssitzung bei der wöchentlich dreimaligen Testpflicht bleibt.

[Lesen Sie bei Tagesspiegel-Plus ein Pro und Contra zur Abschaffung der Maskenpflicht an Berliner Grundschulen.]

Reinickendorfs Amtsarzt Patrick Larscheid sagte dem Tagesspiegel am Sonntag, es werde nach Einschätzung des medizinischen Teils des Beirats mit der Wiedereinführung der Maskenpflicht an den Grundschulen "zu einer Veränderung der Inzidenz bei Kindern kommen". Das werde aber "keinen nennenswerten Effekt auf die Belastung des pädiatrischen Versorgungssystems haben", weil es auch ohne Masken kaum kranke Kinder gebe, die ärztlicher Hilfe bedürfen.