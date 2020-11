Bei einer Gedenkkundgebung für die Opfer islamistischer Anschläge in Frankreich und Dresden in Neukölln haben am Montag die beiden CDU-Stadträte gefehlt. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) hatte Vertreter aus der Neuköllner Zivilgesellschaft eingeladen - auch Imam Taha Sabri von der Neuköllner Begegnungsstätte (NBS) war dabei.

Gesundheitsstadtrat Falko Liecke und Umweltstadtrat Bernwart Eberenz (beide CDU) blieben der Veranstaltung wegen des Imam fern. Der Grund: Die NBS wurde wiederholt im Verfassungsschutzbericht des Landes Berlin aufgeführt, gilt dort als der Muslimbruderschaft nahestehend. Die NBS hatte dagegen geklagt, war aber vorerst gescheitert.

Die Rolle des Moscheevereins ist umstritten, weil sich Imam Taha Sabri auch immer wieder öffentlich für interreligiösen Dialog ausspricht, mit Kirchen-Vertretern zusammenarbeitet. Er erhielt dafür bereits den Verdienstorden des Landes Berlin

Auf Facebook schrieb CDU-Mann Liecke: „Als Vertreter des Islam wurde Taha Sabri, der Imam der NBS.ev – Dar Assalam Moschee, eingeladen. Jener Moscheegemeinde, die fortgesetzt vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Jener Moscheegemeinde, die dem legalistischen Islamismus zugerechnet wird und die wohl Verbindungen zu den islamistischen Moslembrüdern hat.“

Er lasse sich nicht instrumentalisieren, schrieb Liecke weiter, "nicht von diesen Extremisten und von keinen anderen". Ein ehrliches Gedenken an die Opfer der islamistischen Gewalttaten würde anders aussehen.

Bezirksbürgermeister Martin Hikel verteidigte die Einladung von Taha Sabri. Er sagte dem Tagesspiegel: "Wir haben gestern ein Zeichen des Zusammenhalts gesetzt. Die Stimmung war nach den Anschlägen vor allem durch die Demos und Provokationen sehr aufgeheizt." Damit spielte Hikel wohl auch auf die geplante Koran-Verbrennung dänischer Rechtsextremisten und das Verbrennen von Emmanuel-Macron-Masken eines syrischen Youtubers in Neukölln an.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Hikel sagte: "Diese Situation gilt es zu beruhigen, mit Menschen die einen Ausschnitt der Neuköllner Religionsgemeinschaften darstellen. Unser Konsens in Neukölln ist, dass wir das Grundgesetz verteidigen gegen seine Feinde und jede Form von Gewalt ablehnen. Das wurde gestern durch alle Teilnehmenden deutlich." Die Nicht-Teilnahme einzelner Parteien wollte er nicht kommentieren.

Auf der kurzen Gedenkveranstaltung am Montag hatte Hikel gesagt: „Wir Neuköllner halten zusammen, gegen Hetze und Gewalt. Egal ob gläubig oder nicht, egal welche Hautfarbe, welche Sprache. Im Kampf gegen Terrorismus stehen wir zusammen.“

[12 Berliner Bezirke, 12 Tagesspiegel-Newsletter, schon über 230.000 Abos: Suchen Sie sich den Newsletter für Ihren Bezirk kostenlos aus - hier: leute.tagesspiegel.de]

Neben ihm nahmen der Grünen-Politiker Cem Özdemir, die Bezirksstadträte Karin Korte (SPD) und Jochen Biedermann (Grüne) teil, außerdem Imam Taha Sabri, Superintendent Christian Nottmeier vom Evangelischen Kirchenkreis Neukölln, Lissy Eichert vom Pastoralteam Neukölln der katholischen Kirche und Nader Khalil, der Leiter des deutsch-arabischen Zentrums (DAZ).

Mehr zum Thema Berliner Verwaltungsgericht Neuköllner Moscheeverein scheitert vorerst im Rechtsstreit mit Verfassungsschutz

Kritik an der Veranstaltung kam auch vom Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Sie fragten via Twitter, warum durch die Einladung von Taha Sabri "der Bock zum Gärtner gemacht" werde. Cem Özdemir dagegen schrieb: "Gut, dass ein Imam dabei war. Schweigen geht nicht mehr!"