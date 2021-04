Nach der dramatischen Sitzung des CDU-Bundesvorstands zur die Frage der Kanzlerkandidatur gibt es im Berliner Landesverband offene Kritik an der frisch gekürten Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl Monika Grütters. Auslöser war ein Tweet des „Bild“-Journalisten Paul Ronzheimer.

Dieser kolportierte, Grütters habe sich in der Sitzung des CDU-Spitzengremiums für den Parteivorsitzenden Armin Laschet als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Dabei hatten Präsidium und Kreisvorsitzende der CDU Berlin in dieser Frage erst am Sonntag in einer Sitzung für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) votiert.

Zwar schilderte „Welt“-Redakteur Robin Alexander die Einlassungen der Kulturstaatsministerin anders. In der Berliner CDU machte sich dennoch sogleich Empörung breit.

„Noch in der Präsidiumssitzung der @cduberlin hat Monika Grütters gesagt, dass @Markus_Soeder der bessere Kandidat sei!“, twitterte Falko Liecke, stellvertretender Landesvorsitzender und Bürgermeisterkandidat in Neukölln, sogleich.

Wegner-Sprecher: „Das klang am Samstag noch ganz anders“

Auch der Sprecher des Landesvorsitzenden Kai Wegner, Thorsten Schatz zeigte sich verwundert über die kolportierten Äußerungen der eigenen Spitzenkandidatin. „Das klang bei ihr am vergangenen Samstag bei der Landesvertreterversammlung der @cduberlin aber noch ganz anders....“, schrieb er.

In Grütters' neuem Wahlkreis Reinickendorf sorgte die Meldung ebenfalls für Ärger. Die CDU Berlin und die CDU Reinickendorf seien „eindeutig für einen Kanzlerkandidaten #Söder“, twitterte der Landesvorstand Björn Wohlert. „Grütters hat im Bundesvorstand der @CDU ausschließlich ihre Einzelmeinung pro #Laschet vertreten.“

Ähnlich äußerte sich Mittes Schulstadtrat Carsten Spallek: „Offenbar vertritt Frau Grütters hier eine Einzel- oder ihre private Meinung“.

Die Berliner CDU hatte sich bereits am Montag vor einer Woche als erster Landesverband für Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union ausgesprochen. Am Sonntag bestätigte die Partei diese Haltung per Beschluss.

Grütters am Wochenende zur Spitzenkandidatin gewählt

Grütters selbst hatte sich bislang für Armin Laschet positioniert. „Ich bin für Armin“, hatte sie in der CDU-Präsidiumssitzung vor einer Woche erklärt, zugleich jedoch die anders lautende Haltung pro Söder aus ihrem Landesverband erwähnt. So äußerte sich Grütters auch am vergangenen Wochenende am Rande der Landesvertreterversammlung der CDU Berlin - und das entspricht auch der Schilderung von „Welt“-Redakteur Alexander aus dem Bundesvorstand am Montagabend.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Kulturstaatsministerin und frühere Landesvorsitzende ist im eigenen Verband seit langem nicht unumstritten. Die Vorbehalte mündeten 2019 in der Kandidatur Kai Wegners für den Landesvorsitz. Grütters verzichtete daraufhin darauf, anzutreten. Im Gegenzug sollte sie erneut Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl werden.

Mehr zum Thema Um 00:30 Uhr steht die Entscheidung So verlief der Kandidaten-Krimi hinter den Kulissen

Bei der Landesvertreterversammlung wurde Grütters am Sonnabend zum fünften Mal in Folge auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Sie kam dabei allerdings nur auf ein mäßiges Ergebnis von 69 Prozent der Stimmberechtigten.