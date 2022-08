Das Konzert der Band "Die Ärzte" auf dem Tempelhofer Feld in Berlin am Freitag ist abgesagt worden. Wie der Veranstalter am Freitagnachmittag auf Twitter mitteilte, sei man aufgrund eines aufziehenden Unwetters gezwungen, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen zu beenden. Die Band informierte auch auf ihrer Webseite über die Absage.

Konzertbesucher wurden gebeten, das Veranstaltungsgelände zu verlassen. Wer noch anreisen habe wollen, solle nicht kommen oder umkehren. Das Konzert hätte laut Veranstalter um 18 Uhr beginnen sollen, Einlassbeginn war am Nachmittag.

Am Wochenende sind noch zwei weitere Ärzte-Konzerte am früheren Flughafen Tempelhof geplant. "Die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag finden nach aktuellem Stand wie geplant statt", schrieb der Veranstalter.

Mehr zum Thema Regen ab Freitag Wetterdienst erwartet Gewitter und Sturmböen in Berlin und Brandenburg

Auch das Berliner Staatsballett traf die Wetterlage am Freitag: Die geplante Bootstour "From Berlin with love", die im Rahmen des Kultursommerfestivals auf der Spree hätte stattfinden sollen, wurde verschoben, wie das Staatsballett teilte am Freitagnachmittag auf Facebook mitteilte. Nun soll die Tour am Montag, den 12. September stattfinden. (Tsp)