Wegen Wasserrohrbruch unter Berliner Straße Zwei Fußgänger brechen am Mehringdamm in Gehweg ein

Zwei Passanten haben am Freitagabend in Kreuzberg einen Schreck erlitten, als sie auf dem Mehringdamm in ein Loch auf dem Bürgersteig fielen. Wie die Polizei dem Tagesspiegel auf Nachfrage sagte, gaben die beiden Männer im Alter von 25 und 22 Jahren an, dass sie nahe der U-Bahn-Haltestelle plötzlich in den Gehweg einbrachen. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet. Der Vorfall ging glimpflich aus: Aus dem rund zwei mal zwei Meter großen und ein Meter tiefen Loch konnten die beiden selbst herausklettern. Sie blieben unverletzt.

Ursache dafür war ein Wasserschaden unter der Straße. Vor dem Gebäude am Mehringdamm 32 habe es einen Rohrbruch an einer 15 Zentimeter starken Versorgungsleitung gegeben, wie ein Sprecher der Wasserbetriebe erläuterte. Das ausgelaufene Wasser hatte den Gehweg unterspült. Auch Keller der unmittelbar betroffenen Häuser waren vollgelaufen. Das Wasser habe dort 1,5 Meter hoch gestanden, hieß es. Da es zu Kurzschlüssen gekommen war, musste der Strom abgeschaltet werden.

Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers von 22.50 Uhr bis 4.48 Uhr mit drei Fahrzeugen und zehn Kräften im Einsatz. Sie pumpten 200 Kubikmeter Wasser ab. Dabei mussten die Einsatzkräfte angeschlossene Fahrräder aus dem Keller entfernen. Diese befinden sich den Angaben zufolge in Obhut der Polizei. 50 Wohnungen hatten laut den Wasserbetrieben zwischenzeitlich kein Wasser. Gegen 8 Uhr morgens war der Schaden behoben worden.