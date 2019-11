Die Junge Union Berlin Mitte kündigte am Dienstag ihre Weihnachtsfeier mit einer Veranstaltung auf Facebook an. Sie werde in diesem Jahr unter dem Motto „Schlager gegen Links – Die Weihnachtsfeier der JU Mitte“ stattfinden.

In der Veranstaltungsbeschreibung begründet die Junge Union Mitte ihre Entscheidung mit den „aufkeimenden Sozialismusfantasien, Enteignungsdebatten und Verharmlosungen des Unrechtscharakters der 'DDR' durch den rot-rot-grünen Senat“.

Mehr zum Thema Berlin-Moabit Empörung nach Wehrmachts-Eklat der Jungen Union

In den sozialen Medien gab es darauf zahlreiche Reaktionen. Sven Kohlmeier, Sprecher der SPD-Fraktion für Rechts- und Netzpolitik im Berliner Abgeordnetenhaus, schrieb dazu auf Twitter: „Wäre ja zu viel verlangt, wenn die Junge Union sich mal nach rechts und den Feinden von der AfD abgegrenzt hätte“. Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der Jusos, kündigte an mit knallroten Gummiboot anzureisen und eine Fiesta Mexicana zu feiern.