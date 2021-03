Alle wieder in die Schule, noch im März. Auch in Berlin?

Alle Schüler sollen nach den Worten der Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, noch im März wieder in die Schule gehen können. "In der Kultusministerkonferenz sind wir uns einig: Wir wollen, dass noch im März alle Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule gehen – auch wenn es im Regelfall erst mal Wechselunterricht sein wird", sagte Brandenburgs Bildungsministerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Freitag.

Ob das auch für Berlin gilt, ist noch nicht klar. Die Verwaltung von Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) äußerte sich dazu bislang nicht. In Berlin dürfen die ersten drei Grundschulklassen sowie die Abschlussklassen seit dem 22. Februar im Wechselunterricht wieder in die Schule gehen. Am 9. März kommen nach den bisherigen Plänen die Viert- bis Sechstklässler dazu, als nächstes sollen "perspektivisch" und "vorbehaltlich der Infektionslage" die Oberstufen und die 10. Klassen drankommen. Eine Präsenzpflicht gibt es derzeit nicht.

Ursprünglich wollte Scheeres die Klassen 10 bis 13 sowie die Grundschüler bereits im Januar in halber Klassenstärke wieder zurückzuholen, hatte aber nach massiven Protesten eine Kehrtwende eingelegt.

In Brandenburg sollen ab dem 15. März alle Schüler der weiterführenden Schulen im Wechselunterricht in die Schule gehen können, die Grundschüler sind bereits zurückgekehrt.

Ernst betonte am Freitag: "Auch wenn wir durch die Virusmutation eine veränderte Situation haben, können wir nicht noch mal mehrere Wochen warten. Dafür haben die Schulschließungen einen zu hohen sozialen Preis." Kinder und Jugendliche litten stark unter der Beschränkung ihrer Kontakte - nicht nur durch schlechtere Bildungschancen, sondern auch psychisch. "Das darf uns nicht kalt lassen", sagte Ernst. "Deshalb ist für mich klar, dass wir nicht nur die Grundschulen öffnen müssen, sondern auch an den weiterführenden Schulen zumindest in den Wechselunterricht gehen müssen."