Die genauen Umstände des Badeunfalls vor einer Woche im Weißen See bleiben unklar. "Eine Obduktion der Leiche ist angeordnet", sagt Polizeisprecher Jörg Majowski am Mittwochabend auf Nachfrage. Ein Ergebnis liege noch nicht vor, "von einer Fremdeinwirkung gehen wir aber nicht aus."

Nach Augenzeugenberichten war ein 26-Jähriger vom Ufer in die Mitte des Sees geschwommen und hatte dort Panik bekommen. Bei dem Toten handelt es sich um einen Touristen aus Südkorea. Schon im vergangenen Sommer war ein 15-Jähriger im Weißen See ertrunken; Experten warnen vor Leichtsinn in dem tiefen (und im Sommer allzu oft trüben) Gewässer.