Das Jahr 2021 beginnt in Berlin mit Schnee. Schon am Neujahrsmorgen hat es kurz geschneit, liegen geblieben ist allerdings nichts. Nun wird die Stadt jedoch von einer weißen Schicht bedeckt.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sollen es am Sonntag zwischen einem und drei Zentmeter werden. "Der Schneefall hält mit Unterbrechungen bis einschließlich Montag an", heißt es beim DWD.

Bis Montagmittag könnten es dann sogar bis zu acht Zentimeter Schnee sein. Verbreitet wird es glatt. Von Sonntagabend bis Montagfrüh gibt es eine Frostwarnung, die Temperaturen fallen auf -1 Grad. Darum besteht Glättegefahr. Und der Schnee könnte wegen der kalten Temperaturen etwas liegen bleiben.

Gegen Sonntagmittag fing es auch in Prignitz und der Uckermarck an zu schneien. Im Süden Brandenburgs kann es bis zu zehn Zentimetern Schnee geben, so die Prognose des DWD - es kann außerdem zu gefrierendem Regen mit Glatteisbildung kommen.

Grund für den Schnee sind laut DWD Ausläufer des Tiefs "Lisa", die Über Berlin und weite Teile Brandenburgs ziehen.

Auch in der Nacht zu Dienstag kann es wieder zeitweise schneien - und es herrscht bei Temperaturen zwischen 0 und -2 Grad Glättegefahr. Die Möglichkeit für leichten Schneefall oder Schneeregen setzt sich in der Vorhersage bis Mittwoch fort.

Die Berliner zieht es auch schon in den Schnee. Auf Twitter erkundigen sich Nutzer, wo genügend Schnee zum rodeln liegt. Aus Köpenick schildert ein Tagesspiegel-Kollege, dass sich viele Eltern und Kinder auf dem Rodelberg am Volkspark Wuhlheide vergnügen - jedoch in kleinen Gruppen und mit Abstand. Ein Video des rbb zeigt, wie Menschen am Tempelhofer Feld Schneekugeln rollen odr mit Schlitten unterwegs sind. (Tsp)