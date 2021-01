Das Jahr 2021 beginnt in Berlin mit Schnee. Schon am Neujahrsmorgen hat es kurz geschneit, liegen geblieben ist allerdings nichts. Nun wird die Stadt jedoch von einer weißen Schicht bedeckt.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sollen es zwischen einem und vier Zentmeter werden. "Der Schneefall hält mit Unterbrechungen bis einschließlich Montag an", heißt es beim DWD. Dabei können noch ein paar mehr Zentimeter zusammen kommen. Es besteht Glättegefahr. Und der Schnee könnte auch etwas liegen bleiben, denn in der Stadt sind Temperaturen um die 0 Grad vorhergesagt.

Gegen Mittag fängt es auch in Prignitz und der Uckermarck an zu schneien. Im Süden Brandenburgs kann es bis zu zehn Zentimetern Schnee geben, so die Prognose des DWD - es kann außerdem zu gefrierendem Regen mit Glatteisbildung kommen.

Anlass für den Schnee sind laut DWD Ausläufer des Tiefs "Lisa", die Über Berlin und weite Teile Brandenburgs ziehen.

Auch in der Nacht zu Dienstag kann es wieder zeitweise schneien - und es herrscht bei Temperaturen zwischen 0 und -2 Grad Glättegefahr. Die Möglichkeit für leichten Schneefall oder Schneeregen setzt sich in der Vorhersage bis Mittwoch fort. (Tsp)