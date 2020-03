Das Gesundheitsamt Reinickendorf gab am Mittwoch die berlinweit erste Schließung einer Kindertagesstätte wegen einer Coronavirus-Infektion bekannt. Betroffen ist die Kita „Waldräuber“. Dies teilte Gesundheitsstadtrat Uwe Brockhausen (SPD) mit. Sein Amt reagierte damit auf die Infektion eines Kindes, die am Dienstag nachgewiesen worden war. Es sei davon auszugehen, dass das Kind in der Kita ansteckend gewesen sei. Zusätzlich bestehe bei einer Erzieherin ein „dringender Verdacht“, dass sie ebenfalls ansteckend ist.

Die Kitakinder sowie alle Erzieherinnen seien daher unter Quarantäne gesetzt worden. Zudem wurden alle betroffenen Familien aufgefordert, vorerst zu Hause bleiben. Alle Personen aus der Kita sollten den Kontakt zu älteren Menschen mit Vorerkrankungen „soweit als möglich meiden“.

Mehrere Schulen wurden wegen Infektionsfällen geschlossen

Bisher waren nur Schulen von Schließungen betroffen. Nach der Friedrichshainer Emanuel-Lasker-Schule wurde inzwischen an weiteren Schulen der Betrieb vorübergehend eingestellt.

Dazu gehört bis 20. März die SchuleEins in Pankow. Die Neuköllner Zuckmayer-Sekundarschule war zunächst nur am Mittwoch geschlossen, um einen Verdacht abzuklären. Ob die Schließung Bestand hat, ist noch nicht mitgeteilt worden.

An der Kreuzberger Nürtingen- Grundschule müssen vier Klassen und einige Lehrkräfte bis 16. März in häusliche Quarantäne. Neu hinzu kam am Mittwoch die Sophie-Scholl-Schule in Schöneberg. Sie bleibt laut Schulamt bis einschließlich Freitag geschlossen. Eine Lehrkraft sei infiziert. Auch die Spandauer Földerich-Grundschule soll geschlossen werden. Hier sei die Dauer derzeit noch nicht absehbar.