Nach Einschätzung des Gutachters war Gregor S. nur vermindert schuldfähig, als er Fritz von Weizsäcker tötete. Der geständige Angeklagte leide unter einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung, erklärte der Psychiater Alexander Böhle am Freitag im Prozess vor dem Berliner Landgericht.

Der jüngste Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war am 19. November 2019 durch einen Stich in den Hals gegen Ende eines Vortrags in der Schlossparkklinik Berlin getötet worden. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen.

Dem 57-jährigen Angeklagten aus Rheinland-Pfalz werden Mord an dem 59-jährigen Professor sowie versuchter Mord an einem Polizisten zur Last gelegt.

Der Beamte, der privat zu dem Vortrag gekommen war, wollte den Angreifer stoppen und war direkt dazwischengegangen. Als Mordmotiv nimmt die Staatsanwaltschaft Hass auf die Familie des Getöteten an, insbesondere auf den früheren Bundespräsidenten.

Der Angeklagte hat die Attacke gestanden, dabei aber keine Reue gezeigt. Im Prozess ist seine Schuldfähigkeit ein zentraler Punkt. Er bezeichnete sich als Zwangsneurotiker und verkrachte Existenz.

Hintergründe zum Weizsäcker-Mordprozess:

Am Dienstag wurde bereits der Hausverwalter des Angeklagten vor dem Landgericht gehört. Auch der Gerichtsmediziner Michael Tsokos von der Berliner Charité äußerte sich vor Gericht.

Zuvor hatte das Gericht Kollegen des Angeklagten und eine ehemalige Nachbarin gehört sowie den Polizisten, der den Weizsäcker-Mord verhindern wollte und dabei selbst schwer verletzt wurde. Das Urteil im Mordprozess könnte das Gericht am 8. Juli sprechen. (dpa/Tsp)