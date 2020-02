Eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am frühen Samstagmorgen in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, gingen bei der Detonation mehrere Fensterscheiben zu Bruch. Auch zwei Dächer von angrenzenden Häusern wurden zum Teil abgedeckt. „Wie hoch der Schaden ist, können wir zur Stunde noch nicht sagen“, erklärte eine Sprecherin der Polizei am Morgen.

Die englische Fliegerbombe war am Freitagmittag bei Baggerarbeiten gefunden worden. Rund 6000 Menschen mussten in den Abendstunden wegen des Blindgängers ihre Wohnungen verlassen. Kurz vor 19.00 Uhr deutete sich an, dass sich die Entschärfung bis in den Samstagmorgen hinziehen könnte. Sprengmeister Mike Schwitzke sagte im RBB, dass die 500 Kilogramm schwere Bombe doppelt so groß wie die Bomben sei, die sonst in Potsdam gefunden werden.

Durch die Druckwelle gab es Schäden an Häusern und Dächern in der Umgebung. Foto: Julian Stähle/dpa

Die Anwohner konnten den Abend in zwei Notquartieren – dem Rathaus und einer Sporthalle – verbringen. Der Sperrkreis um die Fundstelle im Nordosten der Gemeinde reichte bis in die angrenzenden Orte Teltow und Kleinmachnow. In der Nähe des Fundortes führt eine Gasdruckleitung entlang, die am Nachmittag zunächst stillgelegt wurde.

Ein zerstörtes Dixi-Klo steht neben der Stelle, wo eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe gesprengt wurde. Foto: Julian Stähle/dpa

Die Fliegerbombe englischer Bauart war am Freitagmittag bei Baggerarbeiten gefunden worden. Da sie den Angaben nach einen intakten Langzeitzünder hat, sollte sie noch am selben Tag mit einem Wasserschneider entschärft werden.

Die Bombe wurde bei Baggerarbeiten gefunden. Gemeinde Stahnsdorf

Immer wieder werden in und um Berlin Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Zuletzt fand im Januar eine Bombenentschärfung in Berlin-Mitte nahe dem Alexanderplatz statt. (dpa)