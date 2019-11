Eine US-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Montag in Berlin-Hellersdorf entschärft werden. Am Freitag haben das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, die Schulen, die Schulaufsicht, das Sozialamt und die Polizei die Details für das gemeinsame Vorgehen besprochen.

Der Tagesspiegel gibt einen Überblick über die Pläne, die Evakuierung des Gebiets und den Sperrkreis.

Voraussichtlich mehrere Tausend Menschen müssen laut Polizei dann vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Der Sprengkörper war am Donnerstag bei Bauarbeiten gefunden worden. Von dem Sprengkörper gehe keine unmittelbare Gefahr aus, teilte die Polizei mit.

Vom Sperrkreis betroffen sind am Montag Schulen und Kitas. Es werden Notunterkünfte für Anwohner eingerichtet, über eine Hotline können sie Hilfe anfordern. Der Sperrkreis soll ab 9.30 Uhr errichtet werden, die Behörden rechnen damit, dass der Sperrkreis bis 14 Uhr aufrechterhalten wird. Gegen 12 Uhr soll mit der Entschärfung begonnen werden.

Bombenentschärfung in Hellersdorf - das müssen Anwohner jetzt wissen

Es besteht keine akute Gefahr.

Die Pusteblume Grundschule, die Mozart-Schule und mehrere Kindertagesstätten bleiben am Montag geschlossen.

Menschen, die im Sperrkreis wohnen, und eine Unterkunft benötigen, können in der Sporthalle des Satre-Gymnasiums oder der Jean-Piaget-Schule unterkommen.

Die Sporthallen der beiden Schulen sind ab 8 Uhr geöffnet werden. Für Sportvereine heißt das: Sie können die Hallen am Montag erst ab 18 Uhr wieder nutzen.

Für Menschen mit Gehbeeinträchtigung, die nicht selbstständig ihre Wohnung verlassen können, gibt es ein Notruf unter Telefon: 0171-7636112.

Die Kitas im Umfeld werden informiert, dass Kinder in den Einrichtung am Montag länger als üblich betreut werden müssen.

F ür Familien mit Kindern stehen außerdem die Kantine des Dienstgebäudes des Bezirksamts in der Riesaer Straße 94 und die Aula und Cafeteria des Oberstufenzentrums Gesundheit/Medizin, Rahel-Hirsch-Schule, Peter-Weiss-Gasse 8, zur Verfügung.

Das Kinderforscherzentrum Helleum und die Jugendeinrichtung Senfte bleiben bis mindestens 16 Uhr geschlossen.

Nach Angaben der Polizei wurde die Bombe bei Arbeiten mit einem Bagger auf dem ehemaligen Gelände des Guts Hellersdorf entdeckt. Die Alte Hellersdorfer Straße wurde vorübergehend abgesperrt.

„Unsere Kriminaltechniker waren am Ort und stellten fest, dass der Zustand des Sprengkörpers sicher ist.“ Der direkte Bereich um die Bombe sei bereits gesperrt worden.

Hintergrund für die Entscheidung zur Entschärfung am Montag in den Mittagstunden seien notwendige Planungen und die „erforderliche Verfügbarkeit unterschiedlicher Fachkräfte“, erklärte die Polizei. Ziel sei es, die unvermeidbaren Beeinträchtigungen gering zu halten.