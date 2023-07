Weltkriegsbombe in Berlin-Marzahn gefunden Polizei gibt Sperrkreis für 13.500 Anwohner bekannt – Notunterkünfte werden eingerichtet

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Berlin-Marzahn hat die Polizei für die Entschärfung einen 500-Meter-Sperrkreis rund um die Fundstelle eingerichtet. Von der geplanten Evakuierung sind etwa 13.500 Anwohner betroffen sowie drei Schulen und zwei Kindertagesstätten, diverse Einkaufsmöglichkeiten und 27 Wohnblöcke.

Ab Donnerstagmorgen um 6 Uhr sei jeder und jede aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, teilte die Polizei am Mittwoch auf Twitter mit.

© Polizei Berlin

Der südliche Teil des Sperrkreises beginnt an der Märkischen Allee, erstreckt sich über den Hellersdorfer Weg sowie den Lattichweg im Westen und führt entlang der Ahrensfelder Chaussee an die Berliner Stadtgrenze im Norden. Schlussendlich führt das Gebiet über die Flämingstraße sowie Trusetaler Straße und schließt sich wieder im Süden an der Märkischen Allee.

Die Polizei Berlin stellt für die betroffenen Anwohner diverse Notunterkünfte zur Verfügung. Dies sagte eine Sprecherin der Behörde dem Tagesspiegel. Die Notunterkünfte sind: das Tagore Gymnasium in der Sella-Hasse-Straße 25, die Grundschule am Bürgerpark in der Jan-Petersen-Straße 18B, das Victor-Klemperer-Kolleg in der Martha-Arendsee-Straße 15 und die Kerschensteiner Schule in der Golliner Str. 2, die als einzige Unterkunft auch Haustiere akzeptiert.

Das Bezirksamt hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist ab sofort in der Zeit von 06:00-23:00 Uhr unter folgenden Nummern erreichbar: 0170/ 5633962 0170/ 5644457 0170/ 5638991

Außerdem sollen Personen, die auf Medikamente angewiesen sind, diese in ausreichender Anzahl – auch für eine mögliche Übernachtung – mitnehmen, so das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf auf seiner Webseite. Haustiere sollten zudem vorab mit ausreichend Nahrung versorgt werden.

Die Polizei geht davon aus, dass sie gegen 12 Uhr mit der Entschärfung der Bombe beginnen kann.

Entdeckt wurde die Bombe bereits am Dienstag bei der geplanten Sondierung nach Munitionsbelastung auf einem Sportplatz am Geraer Ring 30.