Auf einer Baustelle in der Nähe vom Roten Rathaus in Berlin-Mitte ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes rückten am Dienstag an, Polizisten sperrten den Bereich um den Fundort am Alten Stadthaus ab.

Wie ein Polizeisprecher sagte, sollte die 250-Kilo-Bombe noch im Lauf des Tages entschärft werden. Das Rote Rathaus sei mittlerweile evakuiert worden, berichtet die Berliner Morgenpost. Die Mitarbeiter seien um 15.14 Uhr aufgefordert worden, das Gebäude zu verlassen.

Gefunden wurde der Sprengkörper gegen 11.30 an der Grunerstraße/Jüdenstraße, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. In der Umgebung des Alten Stadthauses befindet sich unter anderem auch das historische Nikolaiviertel.

Erst am Mittag wurde binnen 25 Minuten eine Weltkriegsbombe in Köln entschärft, für die Mitarbeiter des Fernsehsenders RTL ihr Sendezentrum vorübergehend räumen mussten. Um den Sendeablauf so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, sei noch eine Notbesetzung von RTL und ntv im Gebäude im Einsatz gewesen. 10.000 weitere Beschäftigte, die ebenfalls in der Umgebung arbeiten, mussten ihre Büros vorübergehend verlassen.

Die letzte Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg in Berlin fand im November in Hellersdorf statt. Tausende Menschen mussten dafür aus ihren Wohnungen evakuiert werden.

(Tsp, dpa)