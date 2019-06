Auf einer Baustelle in Friedrichshain wurde am Freitagvormittag eine Handgranate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Die Landsberger Allee war daher am Freitagvormittag zwischen Friedenstraße und Matthiasstraße in beide Richtungen vorübergehend voll gesperrt. Die Straßenbahnlinien 5, 6 und 8 wurden umgeleitet.

Die Weltkriegsmunition wurde abtransportiert. Seit 12.15 Uhr ist die Landsberger Allee nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale Berlin in beide Richtungen wieder befahrbar.

smu