Weniger Einwohner, weniger Einnahnmen Berlin muss auf fast eine halbe Milliarde Euro jährlich verzichten

Berlin muss rückwirkend ab 2022 auf rund eine halbe Milliarde Euro pro Jahr an Einnahmen verzichten – eine Folge des Zensus 2022, der am Dienstag vorgestellt wurde. Demnach hatte Berlin zum Stichtag 15. Mai 2022 insgesamt 3.598.006 Einwohner und damit rund 130.000 weniger als angenommen.

3.598.006 Menschen leben in Berlin (Stand Mai 2022).

Die Einwohnerzahl eines Bundeslandes ist entscheidend für die Steuerzuweisungen des Bundes und den Finanzkraftausgleich zwischen den Ländern. Da Berlin weniger Einwohner als zuvor statistisch angenommen hat, bekommt das Land nun entsprechend weniger Geld.

„Die strukturellen Steuermindereinnahmen betragen ab 2022 rund 450 Millionen Euro im Jahr“, sagte Finanzsenator Stefan Evers (CDU) am Dienstag. Diese werden sich bis 2028 auf 550 Millionen Euro pro Jahr erhöhen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für den ohnehin schon unter Spardruck stehenden Berliner Haushalt sind das keine guten Nachrichten. Zwar geht Evers davon aus, dass durch die „getroffenen Vorsorgen im Haushalt“ im aktuellen Jahr „möglicherweise keinen zusätzlichen Nachsteuerungsbedarf“ gebe. Ab 2025 werde die Vorsorge jedoch nicht ausreichend sein, sagte Evers.

Auch deutschlandweit ist die Bevölkerung weniger stark gewachsen als bislang angenommen. Deutschland hat aktuell rund 83 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner – und damit etwa 1,6 Prozent weniger als bisher angenommen. Das zeigen die ersten Daten des Zensus 2022, die in Berlin veröffentlicht wurden.

Der Zensus 2022 ist eine statistische Erhebung und gibt neben der Anzahl der Einwohner auch Auskunft über die Bevölkerungsstruktur – also macht zum Beispiel Angaben zum Alter, zum Geschlecht, dem Migrationshintergrund und dem Familienstand von Einwohnern. Veröffentlicht werden auch Informationen zu Bildungsabschlüssen, Wohnungsgrößen und der Erwerbstätigkeit der Menschen.

In Berlin leben mehr Frauen als Männer

In Berlin wurden dafür mehr als 700.000 Menschen befragt. Demnach lebten in der Hauptstadt zum Stichtag im Jahr 2022 mehr Frauen (51,1 Prozent) als Männer (48,9 Prozent). Fast jeder fünfte Berliner hat der Erhebung zufolge nicht die deutsche Staatsbürgerschaft (19,4 Prozent). Zum Vergleich: In Brandenburg liegt der Ausländeranteil bei nur 5,8 Prozent – also noch nicht mal jeder siebzehnte Einwohner hat in Brandenburg keinen deutschen Pass.

In Brandenburg sind die Menschen heiratsfreudiger als in der Hauptstadt. Während nur 32 Prozent der Berlinerinnen und Berliner den Bund der Ehe oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind, liegt der Anteil der Verheirateten in Brandenburg bei 42,5 Prozent. Auch halten Ehen in Berlin nicht ganz so oft wie in Brandenburg: In der Hauptstadt sind neun Prozent der Menschen geschieden, in Brandenburg sind es 8,4 Prozent. (mit dpa)