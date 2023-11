Wenn Erwachsene Kinder anschreien oder demütigen Ein Berliner Verein im Einsatz für eine gewaltfreie Kindheit

Man könnte meinen, es habe sich mittlerweile herumgesprochen, dass Gewalt gegen Kinder in Deutschland verboten ist. Immerhin haben Kinder seit 2001 das Recht auf eine gewaltfreie Kindheit – so steht es im Bürgerlichen Gesetzbuch. Umfragen zeigen jedoch immer wieder, dass Gewalt gegen Minderjährige in der Bevölkerung längst nicht so tabuisiert ist, wie man denkt.