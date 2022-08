Nicht jede politische Initiative ist gleich perfekt. Aber oft lohnt es sich, daran zu arbeiten. Das gilt auch für den Gedanken der Berliner SPD, die auslaufende Neun-Euro-Regelung für den öffentlichen Nahverkehr durch eine regional begrenzte Anschlusslösung fortzusetzen.

Denn eine bundesweite Verlängerung des beispiellosen Projektes, wird, wenn überhaupt, so schnell nicht kommen. Dies allerdings nur für den Berliner Tarifbereich A und B vorzuschlagen, das in der Tarifzone C liegende Umland aber auszuschließen, ist falsch.

Die Großstadtmenschen haben die neue Mobilitätschance millionenfach genutzt, das steht fest. Sie ließen nicht nur ihre Autos stehen und fuhren mit Bussen und Bahnen zum Arbeitsplatz und zum Einkaufen, sondern erkundeten auch das Umland.

Eine dauerhafte Fortsetzung des Neun-Euro-Tickets wäre nicht allein ein ökologischer, sondern auch ein sozialer Gewinn. So wurden Menschen mobil, denen bislang einfach die Mittel fehlten.

Für die Pendler aus dem Brandenburger Umland aber ist jetzt wichtig, dass sie auch künftig zu einem günstigen ÖPNV-Tarif in die Stadt und wieder nach Hause kommen. Ohne Einbeziehung der Tarifzone C funktioniert das nicht. Darüber muss Berlin mit Brandenburg sprechen – und das schnell.