Der Wechsel von BVG-Chefin Sigrid Nikutta in den Vorstand der Deutschen Bahn ist noch nicht unterschrieben. Dennoch meldete sich am Mittwoch Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) zu Wort.

Pop ist auch Aufsichtsratsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe. „Sollte sich der Bahn-Aufsichtsrat für Frau Nikutta entscheiden, würde ich mich persönlich für Frau Nikutta freuen. Für Berlin und als BVG-Aufsichtsratsvorsitzende wäre Frau Nikutta ein Verlust."

Tagesspiegel Background Mobilität & Transport E-Mobilität, Logistik in der Stadt, Verkehrspolitik: Das Briefing zu Mobilität und Transport. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Ein Machtvakuum an der Spitze des größten deutschen Verkehrsbetriebes sieht Pop nicht. "Die BVG ist für eine mögliche Überbrückungszeit auch dank des neuen Vorstands, der sich um den Betrieb – und damit auch um das große Thema Vergabe U-Bahn – kümmert, gut gerüstet. Für überstürztes Handeln gibt es keinen Anlass.“

Noch-BVG-Chefin Nikutta soll Güterverkehr der Bahn sanieren

Wie berichtet, hat am vergangenen Montag der neue Vorstand Rolf Erfurt seinen Job angetreten. Dieser soll sich um das operative Geschäft, also den Betrieb, kümmern. Er war bereits im Mai berufen worden, konnte den Posten aber erst jetzt antreten. Pop kündigte für die Nachfolge von Nikutta "selbstverständlich ein geregeltes Besetzungsverfahren" an. Auch bei der BSR ist gerade der Chefposten auf diesem Wege besetzt worden. Auch dort hat mit Stephanie Otto eine Frau den Posten der früheren BSR-Chefin Tanja Wielgoß übernommen.

Die Position an der BVG-Spitze sei "eine Schlüsselfunktion für die Verkehrswende". "Angesichts der Vielzahl von männlichen Besetzungen in Spitzenpositionen werden wir auch hier versuchen wieder eine starke und erfahrene Frau zu gewinnen", teilte Pop mit. Bei der Deutschen Bahn soll Nikutta den mit großen Schwierigkeiten kämpfenden Bereich Güterverkehr sanieren.