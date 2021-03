Seit 19. März wird die 15-jährige Minh Anh Nina TA aus Fennpfuhl in Berlin-Lichtenberg vermisst. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit. Die Ermittler baten die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche.

Das Mädchen hat die Wohnung ihrer Eltern in der Elli-Voigt-Straße nach Angaben der Polizei am Freitag vor einer Woche verlassen. Sie hatte eine Reisetasche, ihren Pass und Geld bei sich.

Den Eltern sagte sie, sie wolle in die Schweiz reisen. Sie fuhr jedoch zu einer Freundin in Berlin. Gegen 17 Uhr brach sie von dort auf, sagte, sie wolle nach Hause. Dort kam sie aber nicht an. Die Behörden haben Grund anzunehmen, dass Minh Anh Nina TA nach Hessen reisen wollte.

Sie ist 15 Jahre alt, wirkt jedoch jünger, heißt es von der Polizei. Sie ist etwa 1,67 Meter groß, hat eine kräftige Statur, schwarze, lange Haare und dunkelbraune Augen. Sie trägt vermutlich eine schwarze Hose und ein schwarzes Oberteil. Minh Anh Nina TA besitzt die vietnamesische und die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Ermittler fragen nun, wer die Vermisste gesehen hat oder wer Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann.

Hinweise können unter 030/4664 373304 oder per Email an Dir-3-K-33@polizei.berlin.de an die Polizei gerichtet werden. Jede Polizeidienststelle nimmt Tipps entgegen. (Tsp)